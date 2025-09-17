https://ria.ru/20250917/britanija-2042591536.html

Британия признает Палестину на этой неделе, пишет Times

Великобритания намерена признать Палестину уже на этих выходных после окончания визита президента США Дональда Трампа в королевство, сообщает газета Times. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Великобритания намерена признать Палестину уже на этих выходных после окончания визита президента США Дональда Трампа в королевство, сообщает газета Times. "(Премьер Великобритании - ред.) Кир Стармер на этих выходных официально признает Палестину как государство после того, как президент Трамп завершит свой государственный визит в Великобританию", - говорится в сообщении.По данным газеты, Лондон отложил заявление до окончания визита американского президента из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием Стармера и Трампа в четверг.Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый госвизит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера проводят масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

