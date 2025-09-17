https://ria.ru/20250917/boi-2042582155.html

Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении

Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.09.2025

Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении

Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ и перехватить РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:19:00+03:00

2025-09-17T21:19:00+03:00

2025-09-17T21:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042583717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39b27ff5aa8b563a69f7899af428d9c8.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ и перехватить инициативу, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.

https://ria.ru/20250917/svo-2042581707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении 2025-09-17T21:19 true PT4M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий герасимов