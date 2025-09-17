https://ria.ru/20250917/boi-2042582155.html
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ и перехватить инициативу, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении
