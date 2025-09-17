Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 17.09.2025 (обновлено: 21:38 17.09.2025)
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении
Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ и перехватить РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ и перехватить инициативу, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Новости
Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении
Герасимов о боевых задачах на Красноармейском направлении
россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов рассказал о боях на Красноармейском направлении

Герасимов: на Красноармейском направлении идут наиболее упорные бои

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами безуспешно стремится остановить наступление ВС РФ и перехватить инициативу, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Группировка войск "Восток" наступает на двух направлениях
Вчера, 21:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий Герасимов
 
 
