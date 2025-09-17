Рейтинг@Mail.ru
Пять новых школ планируют построить в Благовещенске - РИА Новости, 17.09.2025
Амурская область
Амурская область
 
10:06 17.09.2025
Пять новых школ планируют построить в Благовещенске
Пять новых школ планируют построить в Благовещенске - РИА Новости, 17.09.2025
Пять новых школ планируют построить в Благовещенске
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил запланировать строительство пяти новых школ в активно застраивающихся районах столицы региона – Благовещенске, РИА Новости, 17.09.2025
амурская область
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил запланировать строительство пяти новых школ в активно застраивающихся районах столицы региона – Благовещенске, сообщает правительство Приамурья. "Благовещенск растет и динамично развивается. Появляются новые жилые кварталы, расширяются и обновляются старые районы. С учетом быстрого развития мы должны строить новую инфраструктуру, в первую очередь современные школы. Здания многих имеющихся уже морально устарели, а сами образовательные учреждения перегружены. Дал поручение рассмотреть возможность строительства дополнительных школ в районах, которые сегодня активно застраиваются", - рассказал Орлов. Как уточняет правительство, до 2035 года в Благовещенске планируют построить пять новых школ. Это разгрузит действующие учебные заведения и улучшит качество образования. Строительство одной из школ — нового корпуса гимназии №1 — стартует уже в следующем году. Она появится в районе перекрестка улиц Калинина и Зейская. Новый корпус будет рассчитан на 250 учеников и поможет разгрузить основное здание гимназии. Места для четырёх других новых школ сейчас уточняют специалисты. По предварительным планам, в 2028 году начнётся строительство нового корпуса еще одного востребованного у горожан учебного заведения — лицея №6. Кроме того, возвести новые школы предлагают в районе Тайваня и на Лазурном берегу. Кроме того, в областном центре сейчас ведется строительство школы на 1,2 тысячи учеников в северном микрорайоне города. Сдать его строители планируют в 2027 году, добавили в правительстве.
благовещенск
амурская область
благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Пять новых школ планируют построить в Благовещенске

Орлов поручил запланировать строительство пяти новых школ в Благовещенске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил запланировать строительство пяти новых школ в активно застраивающихся районах столицы региона – Благовещенске, сообщает правительство Приамурья.
"Благовещенск растет и динамично развивается. Появляются новые жилые кварталы, расширяются и обновляются старые районы. С учетом быстрого развития мы должны строить новую инфраструктуру, в первую очередь современные школы. Здания многих имеющихся уже морально устарели, а сами образовательные учреждения перегружены. Дал поручение рассмотреть возможность строительства дополнительных школ в районах, которые сегодня активно застраиваются", - рассказал Орлов.
Как уточняет правительство, до 2035 года в Благовещенске планируют построить пять новых школ. Это разгрузит действующие учебные заведения и улучшит качество образования. Строительство одной из школ — нового корпуса гимназии №1 — стартует уже в следующем году. Она появится в районе перекрестка улиц Калинина и Зейская. Новый корпус будет рассчитан на 250 учеников и поможет разгрузить основное здание гимназии. Места для четырёх других новых школ сейчас уточняют специалисты.
По предварительным планам, в 2028 году начнётся строительство нового корпуса еще одного востребованного у горожан учебного заведения — лицея №6. Кроме того, возвести новые школы предлагают в районе Тайваня и на Лазурном берегу.
Кроме того, в областном центре сейчас ведется строительство школы на 1,2 тысячи учеников в северном микрорайоне города. Сдать его строители планируют в 2027 году, добавили в правительстве.
Амурская областьБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
