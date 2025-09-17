https://ria.ru/20250917/blagoveschensk-2042396449.html

Пять новых школ планируют построить в Благовещенске

Пять новых школ планируют построить в Благовещенске - РИА Новости, 17.09.2025

Пять новых школ планируют построить в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил запланировать строительство пяти новых школ в активно застраивающихся районах столицы региона – Благовещенске, РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:06:00+03:00

2025-09-17T10:06:00+03:00

2025-09-17T10:06:00+03:00

амурская область

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492866_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_1626b252a86cb852798cc25db8f927a8.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил запланировать строительство пяти новых школ в активно застраивающихся районах столицы региона – Благовещенске, сообщает правительство Приамурья. "Благовещенск растет и динамично развивается. Появляются новые жилые кварталы, расширяются и обновляются старые районы. С учетом быстрого развития мы должны строить новую инфраструктуру, в первую очередь современные школы. Здания многих имеющихся уже морально устарели, а сами образовательные учреждения перегружены. Дал поручение рассмотреть возможность строительства дополнительных школ в районах, которые сегодня активно застраиваются", - рассказал Орлов. Как уточняет правительство, до 2035 года в Благовещенске планируют построить пять новых школ. Это разгрузит действующие учебные заведения и улучшит качество образования. Строительство одной из школ — нового корпуса гимназии №1 — стартует уже в следующем году. Она появится в районе перекрестка улиц Калинина и Зейская. Новый корпус будет рассчитан на 250 учеников и поможет разгрузить основное здание гимназии. Места для четырёх других новых школ сейчас уточняют специалисты. По предварительным планам, в 2028 году начнётся строительство нового корпуса еще одного востребованного у горожан учебного заведения — лицея №6. Кроме того, возвести новые школы предлагают в районе Тайваня и на Лазурном берегу. Кроме того, в областном центре сейчас ведется строительство школы на 1,2 тысячи учеников в северном микрорайоне города. Сдать его строители планируют в 2027 году, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20250911/priamurja-2041093280.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)