На форуме "Дело в людях" обсудили экологическое благополучие России

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Всероссийский форум в области ESG "Дело в людях: пространство устойчивых решений", который прошел в Москве, стал площадкой для обсуждения актуальных трендов в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса, сообщает организатор форума - Ассоциация менеджеров России.Пленарная сессия форума "Природный капитал как валюта будущего" в этом году была посвящена вопросам сохранения ресурсов и экологической политике. Эксперты по ESG и устойчивому развитию из крупнейших российских компаний обсудили возможности трансформации природного наследия страны в стратегические преимущества для достижения лидерства в области климата и экосистемных услуг."Социальные вызовы по-прежнему остаются актуальными для бизнеса и за прошедшее время уже стали частью стратегического курса многих компаний. В условиях постоянных перемен особенно важно удерживать фокус и на таких долгосрочных задачах, как сохранение природного наследия, обеспечение экологической устойчивости. Только системный, комплексный подход позволит бизнесу своевременно реагировать на текущие вызовы и формировать будущее, основанное на ответственности, заботе о планете и долговременных ценностях", - приводятся в сообщении слова президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина на открытии сессии.На дискуссионной панели "Устойчивое развитие на старте в призме HR" участники проанализировали потенциал повестки устойчивого развития для формирования сильного HR-бренда компании и эффективного командообразования.Особое внимание на форуме было уделено инструментам сохранения природного наследия, нетронутых территорий на фоне экологических и ресурсных вызовов. Как разрушить барьеры в развитии технологического суверенитета страны, определить наиболее эффективные инструменты для достижения целей устойчивого развития, и что сегодня может сделать бизнес для активного продвижения наукоемких решений, обсудили участники сессии "Технологии и наука на службе устойчивого развития".На сессии "Партнерство и коллаборации: как усилить друг друга в развитии территории присутствия" эксперты рассмотрели, как межотраслевое сотрудничество способствует внедрению инновационных решений и создает новые возможности в области ESG. В рамках сессии "Этика и ESG-коммуникации" обсудили, как этичное поведение помогает компаниям выстраивать доверительные отношения с клиентами и партнерами, а также избегать ловушек гринвошинга и гринхашинга.Для участников форума также прошли питч-сессии, диспут-батлы и нетворкинг-сессии. Так, сессия "Битва поколений за зеленое будущее" состоялась в формате диспут-батла, на котором участники окунулись в живую дискуссию о том, как разные поколения формируют будущее в области устойчивого развития. На питч-сессиях стартапы, поставщики технологий и НКО представили проекты для крупных корпораций.В ходе мероприятия были также анонсированы новые проекты и инициативы в области ESG, в их числе – инициированный Ассоциацией менеджеров проект "Зеленой декларации бизнеса", призванный усилить роль российских компаний в сохранении природы России и глобального климата. Зеленая инициатива предложит бизнесу базовые ориентиры для формирования природоохранной политики компаний в формате добровольных обязательств – таких как отказ от реализации бизнес-проектов на диких нетронутых природных территориях с целью сохранения биоразнообразия и климата.Также в рамках форума Ассоциацией менеджеров совместно с медиахолдингом CRE был представлен первый рейтинг ответственного строительства (РОСТ). Основная цель рейтинга – привлечение внимания к вопросам корпоративной социальной ответственности (КСО), содействие формированию стандартов качества объектов недвижимости крупного бизнеса через оценку достижений компаний.Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей одноименного конкурса "Дело в людях", который проводится с целью поощрения компаний, инвестирующих в социальную сферу и реализующих инновационные практики в области устойчивого развития. В этом году жюри конкурса рассмотрело 126 проектов в области экологии, управления человеческими ресурсами, развития территорий, здорового образа жизни, образования молодежи и создания общества равных возможностей. Победители были объявлены в 11 номинациях, также экспертный совет конкурса определил обладателя высшей награды — Гран-при.

