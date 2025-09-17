https://ria.ru/20250917/biryukov-2043492464.html

Основные работы по благоустройству дворов выполнены в Москве

Основные работы по благоустройству дворов выполнены в Москве - РИА Новости, 23.09.2025

Основные работы по благоустройству дворов выполнены в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству столичных дворов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-17T12:37:00+03:00

2025-09-17T12:37:00+03:00

2025-09-23T14:46:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству столичных дворов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве выполнены основные работы по благоустройству дворов. Проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан, в планы благоустройства этого года были включены около 2,4 тысячи дворовых территорий. В рамках работ обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраиваются парковки, проводится озеленение", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе благоустройства дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. "Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

https://ria.ru/20250920/moskva-2043160789.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков