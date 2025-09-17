Москва поделится опытом управления горхозяйством на форуме развития ЖКХ

https://ria.ru/20250917/biryukov-2042456746.html
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы поделится с регионами опытом эффективного управления городским хозяйством и представит инновационные решения в этой сфере, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По поручению мэра Москвы и при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 17-20 сентября столица примет делегатов Всероссийского форума развития ЖКХ. В нем участвуют руководители профильных региональных ведомств и организаций, эксперты, представители органов власти. В рамках форума пройдут круглые столы, посвященные организации капремонта многоквартирных домов, совершенствованию системы управления жилищным фондом, обеспечению его качественными ресурсами", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что комплекс городского хозяйства Москвы поделится с коллегами новыми решениями в управлении городским хозяйством, содержании жилых домов и формировании комфортной городской среды. "Участники форума смогут посетить ряд наших объектов, например, инженерный центр АО "Мосгаз", Люберецкие очистные сооружения, которые прошли серьезную реконструкцию, Центр управления комплекса городского хозяйства Москвы, где, в том числе, находится система "112". Кроме того, запланированы экскурсии в Центральный диспетчерский пункт ПАО "МОЭК", на асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги", который самостоятельно производит асфальтобетонные смеси для дорожного ремонта в городе, индустриальный центр АО "Мослифт", где изготавливают современные лифты", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что участники форума познакомятся с масштабными проектами благоустройства, которые реализуются в столице. "Они смогут посетить новую благоустроенную набережную Москвы-реки в музее-заповеднике "Коломенское", модернизированный исторический стадион "Металлург", реконструированные школы и поликлиники. Посетители мероприятия увидят современные образцы коммунальной, аварийно-спасательной и дорожной техники, более 100 единиц будут представлены на выставке у КРЦ "Остров мечты", - рассказал Бирюков. -0-
