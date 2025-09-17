https://ria.ru/20250917/besplodie-2042370022.html
Названы факторы риска развития бесплодия
Названы факторы риска развития бесплодия - РИА Новости, 17.09.2025
Названы факторы риска развития бесплодия
Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T03:20:00+03:00
2025-09-17T03:20:00+03:00
2025-09-17T03:20:00+03:00
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153009/22/1530092279_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_0492e5d0b91ae64a4455c422799cdcd9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. Он уточнил, что важнейшим фактором риска развития бесплодия являются воспалительные заболевания, там есть прямая связь с девиантным сексуальным поведением и сменой половых партнеров. "Избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ухудшению репродуктивного здоровья. Это, естественно, курение, все виды сигарет, в том числе вейпов, нагреваемого табака и других продуктов, которые обеспечивают поступление никотина или поступление веществ, связанных с насыщением организма никотином", - рассказал Аполихин. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250913/besplodie-2041589720.html
https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153009/22/1530092279_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_11bf6706c8425382b64208137968eeb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Названы факторы риска развития бесплодия
Врач Аполихин заявил, что алкоголь и курение могут привести к бесплодию
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.
Он уточнил, что важнейшим фактором риска развития бесплодия являются воспалительные заболевания, там есть прямая связь с девиантным сексуальным поведением и сменой половых партнеров.
"Избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ухудшению репродуктивного здоровья. Это, естественно, курение, все виды сигарет, в том числе вейпов, нагреваемого табака и других продуктов, которые обеспечивают поступление никотина или поступление веществ, связанных с насыщением организма никотином", - рассказал Аполихин.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.