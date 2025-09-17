Рейтинг@Mail.ru
Названы факторы риска развития бесплодия - РИА Новости, 17.09.2025
03:20 17.09.2025
Названы факторы риска развития бесплодия
Названы факторы риска развития бесплодия - РИА Новости, 17.09.2025
Названы факторы риска развития бесплодия
Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 17.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. Он уточнил, что важнейшим фактором риска развития бесплодия являются воспалительные заболевания, там есть прямая связь с девиантным сексуальным поведением и сменой половых партнеров. "Избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ухудшению репродуктивного здоровья. Это, естественно, курение, все виды сигарет, в том числе вейпов, нагреваемого табака и других продуктов, которые обеспечивают поступление никотина или поступление веществ, связанных с насыщением организма никотином", - рассказал Аполихин. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Названы факторы риска развития бесплодия

Врач Аполихин заявил, что алкоголь и курение могут привести к бесплодию

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.
Он уточнил, что важнейшим фактором риска развития бесплодия являются воспалительные заболевания, там есть прямая связь с девиантным сексуальным поведением и сменой половых партнеров.
"Избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ухудшению репродуктивного здоровья. Это, естественно, курение, все виды сигарет, в том числе вейпов, нагреваемого табака и других продуктов, которые обеспечивают поступление никотина или поступление веществ, связанных с насыщением организма никотином", - рассказал Аполихин.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
