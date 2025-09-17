https://ria.ru/20250917/besplodie-2042370022.html

Названы факторы риска развития бесплодия

Названы факторы риска развития бесплодия - РИА Новости, 17.09.2025

Названы факторы риска развития бесплодия

Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 17.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Избыточное потребление алкоголя и курение приводят к значительному ухудшению репродуктивного здоровья, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. Он уточнил, что важнейшим фактором риска развития бесплодия являются воспалительные заболевания, там есть прямая связь с девиантным сексуальным поведением и сменой половых партнеров. "Избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ухудшению репродуктивного здоровья. Это, естественно, курение, все виды сигарет, в том числе вейпов, нагреваемого табака и других продуктов, которые обеспечивают поступление никотина или поступление веществ, связанных с насыщением организма никотином", - рассказал Аполихин. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

