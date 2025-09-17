Рейтинг@Mail.ru
Статкевич не захотел выезжать из Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.09.2025
22:28 17.09.2025
Статкевич не захотел выезжать из Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиционер Николай Статкевич, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, а в конце 2021 года РИА Новости, 17.09.2025
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиционер Николай Статкевич, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, а в конце 2021 года осужденный на 14 лет колонии, не захотел выезжать из страны. "Некоторые (из отбывающих наказание оппозиционеров – ред.) совершали и приличные преступления. Даже вот этот Статкевич. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Ну зачем это надо? Он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь?" "В Беларусь". "Ты ж в тюрьму пойдешь". "Пойду в тюрьму". Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?"- сказал Лукашенко в среду в Минске во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там находится", - подчеркнул президент. Он добавил, что если Статкевич хочет старость "по-человечески" прожить, то подход тоже будет другой. "Но если ты хочешь по-человечески - ну хватит уже, повоевал - это другая история. То есть, по-человечески надо подходить", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии 11 сентября по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди них 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" после того, как Лукашенко встретился в Минске со спецпредставителем президента США Джоном Коулом. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщили в тот же день о группе из около 50 помилованных заключенных, которые выехали из Белоруссии в Литву, они называли Статкевича в числе освобожденных, однако позже заявили, что он отказался покидать Белоруссию, опубликовали его фотографию на нейтральной полосе на границе с Литвой, а позже сообщили, что он вернулся на территорию Белоруссии и находится в колонии. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность. Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. Также ряд заключенных были освобождены в результате белорусско-американских переговоров.
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что оппозиционер Николай Статкевич, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, а в конце 2021 года осужденный на 14 лет колонии, не захотел выезжать из страны.
"Некоторые (из отбывающих наказание оппозиционеров – ред.) совершали и приличные преступления. Даже вот этот Статкевич. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Ну зачем это надо? Он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь?" "В Беларусь". "Ты ж в тюрьму пойдешь". "Пойду в тюрьму". Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?"- сказал Лукашенко в среду в Минске во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко заявил, что многие осужденные поняли, что оппозиция их бросила
Вчера, 19:59
"Если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там находится", - подчеркнул президент.
Он добавил, что если Статкевич хочет старость "по-человечески" прожить, то подход тоже будет другой.
"Но если ты хочешь по-человечески - ну хватит уже, повоевал - это другая история. То есть, по-человечески надо подходить", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии 11 сентября по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди них 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" после того, как Лукашенко встретился в Минске со спецпредставителем президента США Джоном Коулом.
Лукашенко предостерег Вашингтон от игр с белорусской оппозицией
22 августа, 15:06
Оппозиционные интернет-ресурсы сообщили в тот же день о группе из около 50 помилованных заключенных, которые выехали из Белоруссии в Литву, они называли Статкевича в числе освобожденных, однако позже заявили, что он отказался покидать Белоруссию, опубликовали его фотографию на нейтральной полосе на границе с Литвой, а позже сообщили, что он вернулся на территорию Белоруссии и находится в колонии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.
Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. Также ряд заключенных были освобождены в результате белорусско-американских переговоров.
Лукашенко призвал не молчать о "тяжелом следе" польской власти в Белоруссии
Вчера, 15:49
 
