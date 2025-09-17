https://ria.ru/20250917/belorussija-2042513171.html

МИД Белоруссии ожидает восстановления приграничного движения с Польшей

МИНСК, 17 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что предоставление 1453 польским грузовикам 10-дневной отсрочки для беспрепятственного выезда из республики является экстраординарной мерой, и ожидает от Польши восстановления нормального приграничного взаимодействия. "Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия. По истечении указанного срока Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в полном объеме", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не известно. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.Белорусский МИД подчеркнул, что Минск сознательно отказался от жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды. "Республика Беларусь, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, предоставляет 1453 польским грузовым автомобилям 10-дневную отсрочку для беспрепятственного выезда с территории страны. Они оказались в ловушке из-за необдуманного решения Варшавы о закрытии границы. Это - не просто жест доброй воли, а экстраординарная мера, демонстрирующая нашу неизменную приверженность добрососедству и ответственному подходу к международным отношениям", - отмечается в заявлении.Как отметили в министерстве, пока польские власти бросили своих предпринимателей на произвол судьбы, белорусы протягивают им руку помощи. "Мы сознательно отказались от сценария жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды и соответствующие потери для польских перевозчиков", - заявил МИД.В Минске отметили контраст в поведении белорусской и польской сторон. "Вместо санкций - мы даем шанс. Вместо давления - предлагаем диалог. Создавая прозрачные и безопасные условия для трансграничной логистики, Беларусь выступает стабилизирующим фактором в регионе. В то время как решения Польши продолжают вносить хаос, подрывают устойчивость рынка и наносят ущерб простым гражданам и бизнесу. Контраст стал принципиальным: с одной стороны - здравый смысл и человечность, с другой - политические амбиции и игнорирование собственных граждан", - говорится в документе.

