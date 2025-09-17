https://ria.ru/20250917/belgorod-2042528961.html

В Белгороде две женщины пострадали при атаке ВСУ

2025-09-17T16:47:00+03:00

2025-09-17T16:47:00+03:00

2025-09-17T17:24:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Две сотрудницы правительства Белгородской области, по уточненным данным, обратились за медпомощью после атаки дронов ВСУ на здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было. "Уточненная информация о последствиях ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за медицинской помощью. В городской больнице №2 г. Белгорода у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что женщинам оказали необходимую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях.

белгородская область

2025

