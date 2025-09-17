Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде две женщины пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 17.09.2025 (обновлено: 17:24 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/belgorod-2042528961.html
В Белгороде две женщины пострадали при атаке ВСУ
В Белгороде две женщины пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
В Белгороде две женщины пострадали при атаке ВСУ
Две сотрудницы правительства Белгородской области, по уточненным данным, обратились за медпомощью после атаки дронов ВСУ на здание, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:47:00+03:00
2025-09-17T17:24:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Две сотрудницы правительства Белгородской области, по уточненным данным, обратились за медпомощью после атаки дронов ВСУ на здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было. "Уточненная информация о последствиях ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за медицинской помощью. В городской больнице №2 г. Белгорода у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что женщинам оказали необходимую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях.
https://ria.ru/20250917/pvo--2042524248.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде две женщины пострадали при атаке ВСУ

Две сотрудницы правительства Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Две сотрудницы правительства Белгородской области, по уточненным данным, обратились за медпомощью после атаки дронов ВСУ на здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было.
"Уточненная информация о последствиях ударов беспилотников ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Две сотрудницы обратились за медицинской помощью. В городской больнице №2 г. Белгорода у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что женщинам оказали необходимую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
16:34
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала