Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле
Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле - РИА Новости, 17.09.2025
Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса молодыми людьми в Барнауле, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:16:00+03:00
2025-09-17T15:16:00+03:00
2025-09-17T15:16:00+03:00
происшествия
россия
барнаул
алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
КЕМЕРОВО, 17 сен – РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса молодыми людьми в Барнауле, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как молодой человек душит водителя автобуса, а затем выталкивает его из автобуса, после чего водитель оказывается лежащим на земле. "В соцмедиа сообщается, что в Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение. Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело, следственное управление СК России по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о результатах рассмотрения ходатайства надзорным органом", – говорится в сообщении.
россия
барнаул
алтайский край
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
происшествия, россия, барнаул, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Барнаул, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле
Бастрыкину доложат об избиении водителя автобуса пассажирами в Барнауле