Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле

Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле - РИА Новости, 17.09.2025

Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле

17.09.2025

происшествия

россия

барнаул

алтайский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

КЕМЕРОВО, 17 сен – РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса молодыми людьми в Барнауле, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как молодой человек душит водителя автобуса, а затем выталкивает его из автобуса, после чего водитель оказывается лежащим на земле. "В соцмедиа сообщается, что в Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение. Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело, следственное управление СК России по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о результатах рассмотрения ходатайства надзорным органом", – говорится в сообщении.

россия

барнаул

алтайский край

Новости

