17.09.2025

Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле
15:16 17.09.2025
Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле
КЕМЕРОВО, 17 сен – РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса молодыми людьми в Барнауле, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как молодой человек душит водителя автобуса, а затем выталкивает его из автобуса, после чего водитель оказывается лежащим на земле. "В соцмедиа сообщается, что в Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение. Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело, следственное управление СК России по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о результатах рассмотрения ходатайства надзорным органом", – говорится в сообщении.
происшествия, россия, барнаул, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Барнаул, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса в Барнауле

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 сен – РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения водителя автобуса молодыми людьми в Барнауле, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как молодой человек душит водителя автобуса, а затем выталкивает его из автобуса, после чего водитель оказывается лежащим на земле.
"В соцмедиа сообщается, что в Барнауле пассажиры автобуса избили водителя. Молодые люди не хотели платить за проезд, а мужчина сделал им замечание, что вызвало их агрессивное поведение. Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело, следственное управление СК России по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о результатах рассмотрения ходатайства надзорным органом", – говорится в сообщении.
