https://ria.ru/20250917/bagreeva-2042329532.html

Красноярский край присоединился к московскому Порталу поставщиков

Красноярский край присоединился к московскому Порталу поставщиков - РИА Новости, 17.09.2025

Красноярский край присоединился к московскому Порталу поставщиков

Красноярский край присоединился к столичному Порталу поставщиков, теперь государственные и муниципальные учреждения этого региона могут закупать нужные товары,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:15:00+03:00

2025-09-17T09:15:00+03:00

2025-09-17T09:15:00+03:00

мария багреева

москва

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_353d04f9ce2f54eb93f1c5cf5984e1fb.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Красноярский край присоединился к столичному Порталу поставщиков, теперь государственные и муниципальные учреждения этого региона могут закупать нужные товары, работы и услуги на данной платформе, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Как уточнила заммэра, Красноярский край стал 43-м регионом, который сотрудничает со столичной платформой. Число регионов, присоединившихся к порталу, выросло на 25% за пять лет."Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тысяч. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона – школам, детским садам, больницам, органам власти – оптимизировать закупочную деятельность. Торги на площадке проводятся в онлайн-режиме, что позволяет заказчикам работать с поставщиками со всей страны, приобретать товары, работы и услуги по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства", — подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.На одного заказчика на столичной платформе приходится шесть поставщиков. С помощью такого соотношения обеспечивается высокий уровень конкуренции, благодаря этому примерно на 14% в среднем снижаются начальные цены в котировочных сессиях.Как рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, Красноярский край является активным регионом-поставщиком на платформе. В первом полугодии объем сделок бизнесменов из Красноярского края на портале составил 213 миллионов рублей."Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона", — подчеркнул Пуртов.Портал поставщиков заработал 12 лет назад. Он был создан для автоматизации закупок малого объема. Ассортимент товаров и услуг, которые предлагают бизнесмены на портале, состоит из более 3,2 миллиона наименований. Каждый день на платформе заключают примерно 1,5 тысячи контрактов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что за первые шесть месяцев текущего года на платформе провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.Функциональным заказчиком портала является московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города Москвы.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регпроекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что число бизнесменов, которые зарегистрированы на Портале поставщиков Москвы, превысило 380 тысяч, с начала года их количество выросло на 30 тысяч.

https://ria.ru/20250916/moskva-2042107350.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария багреева, москва, твой бизнес – новости