Бабушкина: проект бюджета Свердловской области сформируют до 1 ноября

Проект бюджета Свердловской области должны сформировать до 1 ноября, после чего стартуют общественные слушания, и в декабре бюджет примут, сообщила председатель
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Проект бюджета Свердловской области должны сформировать до 1 ноября, после чего стартуют общественные слушания, и в декабре бюджет примут, сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Депутаты регионального парламента открыли осеннюю сессию, первое заседание состоится 25 сентября. Как отметила Бабушкина, стартовала комитетская неделя по подготовке к 47 заседанию. Также начались заседания комиссий по рассмотрению предложений органов местного самоуправления для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2026 год и плановый период. В пресс-службе Заксобрания напомнили, что важной частью осенней сессии традиционно становится подготовка законопроекта об областном бюджете на будущий год. "Депутаты будут участвовать в согласительных процедурах в Минфине. До 1 ноября должен быть сформирован проект бюджета, после чего стартуют общественные слушания. В декабре бюджет будет принят", — приводит ведомство слова Бабушкиной. Ранее пресс-служба указывала, что период между сессиями депутаты использовали для активной работы в территориях, взаимодействия с жителями и администрациями муниципалитетов для того, чтобы обсудить системные вопросы, которые необходимо будет учесть при формировании проекта бюджета. В рамках осенней сессии также традиционно рассматриваются законопроекты, касающиеся деятельности ТФОМС, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи уральцам.
