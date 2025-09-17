Эксперт предупредил о риске волны цветных революций в Юго-Восточной Азии
Рахманн: Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций
ДЖАКАРТА, 17 сен — РИА Новости. Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций, главной силой которых будет поколение "Z", заявил РИА Новости Фараз Рахманн, индонезийский эксперт в области политики.
В конце августа по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. В понедельник протесты прошли в соседнем Восточном Тиморе, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
"Определенно, заметна закономерность. Недовольство новым или даже старым законом, так или иначе поддерживающим привилегированное сообщество, например, парламентариев. Затем организованные демонстрации перерастают в беспорядки. Власти принимают меры, и в какой-то момент допускают "перевес" силы - чрезмерная жестокость полиции, отключение соцсетей и т. д. Это выступает "триггером" для полноценной эскалации", - рассказал Рахманн.
По его словам, в эпицентре подобный событий в последнее время находится именно поколение "Z".
"Допущу, что с такими тенденциями Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций. И именно поколение "Z" будет их исполняющий силой. Кто за этим стоит - вопрос сложный и требующий дальнейшего анализа", - добавил собеседник агентства.
Ранее экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно заявил в интервью РИА Новости, что за недавними беспорядками в Индонезии стоят структуры, аффилированные с госдепартаментом США.
