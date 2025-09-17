Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о риске волны цветных революций в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 17.09.2025
09:13 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/aziya-2042389755.html
Эксперт предупредил о риске волны цветных революций в Юго-Восточной Азии
2025-09-17T09:13:00+03:00
2025-09-17T09:13:00+03:00
в мире
индонезия
юго-восточная азия
восточный тимор
ДЖАКАРТА, 17 сен — РИА Новости. Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций, главной силой которых будет поколение "Z", заявил РИА Новости Фараз Рахманн, индонезийский эксперт в области политики. В конце августа по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. В понедельник протесты прошли в соседнем Восточном Тиморе, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. "Определенно, заметна закономерность. Недовольство новым или даже старым законом, так или иначе поддерживающим привилегированное сообщество, например, парламентариев. Затем организованные демонстрации перерастают в беспорядки. Власти принимают меры, и в какой-то момент допускают "перевес" силы - чрезмерная жестокость полиции, отключение соцсетей и т. д. Это выступает "триггером" для полноценной эскалации", - рассказал Рахманн. По его словам, в эпицентре подобный событий в последнее время находится именно поколение "Z". "Допущу, что с такими тенденциями Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций. И именно поколение "Z" будет их исполняющий силой. Кто за этим стоит - вопрос сложный и требующий дальнейшего анализа", - добавил собеседник агентства. Ранее экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно заявил в интервью РИА Новости, что за недавними беспорядками в Индонезии стоят структуры, аффилированные с госдепартаментом США.
индонезия
юго-восточная азия
восточный тимор
в мире, индонезия, юго-восточная азия, восточный тимор
В мире, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Восточный Тимор
© Фото : Tempo EnglishДемонстрация у здания парламента Индонезии в Джакарте
© Фото : Tempo English
Демонстрация у здания парламента Индонезии в Джакарте
ДЖАКАРТА, 17 сен — РИА Новости. Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций, главной силой которых будет поколение "Z", заявил РИА Новости Фараз Рахманн, индонезийский эксперт в области политики.
В конце августа по всей Индонезии прокатились масштабные беспорядки, поводом для которых формально стало намерение властей ввести надбавки для парламентариев. Протестующие наносили вред инфраструктуре, грабили дома и поджигали общественные учреждения. Президент страны частично согласился с требованиями демонстрантов, и волнения удалось прекратить. В понедельник протесты прошли в соседнем Восточном Тиморе, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
"Определенно, заметна закономерность. Недовольство новым или даже старым законом, так или иначе поддерживающим привилегированное сообщество, например, парламентариев. Затем организованные демонстрации перерастают в беспорядки. Власти принимают меры, и в какой-то момент допускают "перевес" силы - чрезмерная жестокость полиции, отключение соцсетей и т. д. Это выступает "триггером" для полноценной эскалации", - рассказал Рахманн.
По его словам, в эпицентре подобный событий в последнее время находится именно поколение "Z".
"Допущу, что с такими тенденциями Юго-Восточная Азия близка к волне цветных революций. И именно поколение "Z" будет их исполняющий силой. Кто за этим стоит - вопрос сложный и требующий дальнейшего анализа", - добавил собеседник агентства.
Ранее экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно заявил в интервью РИА Новости, что за недавними беспорядками в Индонезии стоят структуры, аффилированные с госдепартаментом США.
