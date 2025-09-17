Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 17.09.2025
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины - РИА Новости, 17.09.2025
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров раскритиковал условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в... РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров раскритиковал условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины"."Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он. Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.
украина
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины

Экс-премьер Украины Азаров осудил условия Зеленского по окончанию конфликта

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров раскритиковал условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.
Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Раде раскрыли, что Зеленский сказал депутатам на закрытой встрече
12:10
"Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он.

Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Уже выбирает". Поступок Зеленского поразил депутата Рады
09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
