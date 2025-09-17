https://ria.ru/20250917/azarov-2042468521.html

Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины

Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины - РИА Новости, 17.09.2025

Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров раскритиковал условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T13:57:00+03:00

2025-09-17T13:57:00+03:00

2025-09-17T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ca9b6f366a024ac12bdd10df1814b85.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров раскритиковал условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины"."Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он. Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.

https://ria.ru/20250917/ukraina-2042433490.html

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042390813.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский