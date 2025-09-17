https://ria.ru/20250917/azarov-2042468521.html
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины
Заявление Зеленского о завершении конфликта удивило экс-премьера Украины
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров раскритиковал условия для окончания конфликта, которые выдвинул Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.Так, глава киевского режима заявил, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие "определенные гарантии безопасности для Украины"."Нет, Зеленский! Единственный способ закончить эту войну – устранить твой режим, выстроенный специально как враг России, как режим, созданный для того, чтобы воевать с Россией", — написал он. Азаров добавил, что это можно сделать военным путем или переговорным, но для второго варианта надо договариваться с американцами, реальными хозяевами.
