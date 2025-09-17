https://ria.ru/20250917/avito-2042436119.html

Сервисы "Авито" работают штатно

Сервисы "Авито" работают штатно - РИА Новости, 17.09.2025

Сервисы "Авито" работают штатно

"Авито" сообщил, что у сервисов были некоторые проблемы с прохождением трафика, но в настоящее время все работает штатно. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Авито" сообщил, что у сервисов были некоторые проблемы с прохождением трафика, но в настоящее время все работает штатно. Ранее, в среду утром, россияне начали жаловаться на работу сайта и приложения компании, показали данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. "Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку… Сейчас все работает в штатном режиме", - сообщили в компании. Там уточнили, что ежедневная аудитория "Авито" составляет 26 миллионов пользователей. По оценкам сервиса, ошибка могла затронуть не более 0,0001% из них.

2025

