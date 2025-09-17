СВР опубликовал сборник архивных документов о Второй мировой войне
Историческое общество выложило документы внешней разведки о Второй мировой войне
© Фото : Российское историческое общество/TelegramВыставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны в Доме Российского исторического общества в Москве
Выставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны в Доме Российского исторического общества в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) на своем сайте опубликовало в электронном формате новый шеститомный сборник архивных документов Службы внешней разведки о Второй мировой войне.
Выпуск этого сборника в среду анонсировал директор СВР, председатель РИО Сергей Нарышкин.
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов на территории Донбасса
6 сентября, 15:17
Документы из первого тома охватывают период Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы, остальные пять томов по отдельности посвящены событиям времен Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы.
Советская внешняя разведка добыла ценную информацию о событиях, приведших к началу Второй мировой войны. Только с января по 21 июня 1941 года разведка направила высшему руководству СССР свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война с гитлеровской Германией стоит на пороге. В годы войны в неимоверно сложных условиях разведчики зачастую рисковали своей жизнью, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в победу.
В Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать.
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии
27 августа, 10:15