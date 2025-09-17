https://ria.ru/20250917/arkhiv-2042418277.html

СВР опубликовал сборник архивных документов о Второй мировой войне

Российское историческое общество (РИО) на своем сайте опубликовало в электронном формате новый шеститомный сборник архивных документов Службы внешней разведки о

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) на своем сайте опубликовало в электронном формате новый шеститомный сборник архивных документов Службы внешней разведки о Второй мировой войне. Выпуск этого сборника в среду анонсировал директор СВР, председатель РИО Сергей Нарышкин. "К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных источников, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии", - отмечается на сайте РИО. Документы из первого тома охватывают период Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы, остальные пять томов по отдельности посвящены событиям времен Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Советская внешняя разведка добыла ценную информацию о событиях, приведших к началу Второй мировой войны. Только с января по 21 июня 1941 года разведка направила высшему руководству СССР свыше ста разведывательных донесений, из которых следовало, что война с гитлеровской Германией стоит на пороге. В годы войны в неимоверно сложных условиях разведчики зачастую рисковали своей жизнью, чтобы добыть важнейшие данные. Внешняя разведка информировала Кремль о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах вермахта. Тем самым она внесла колоссальный вклад в победу. В Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США и Великобритании к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе и послевоенного мироустройства, о сепаратных переговорах гитлеровцев с американцами во главе с Алленом Даллесом, другие ценные сведения. Тот же Даллес, став позже шефом ЦРУ США, писал, что успехи советской разведки ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны, а о полученной ею информации разведка любой другой страны могла бы только мечтать.

