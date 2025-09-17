Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании - РИА Новости, 17.09.2025
15:56 17.09.2025
Алиханов рассказал о росте импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании
Алиханов рассказал о росте импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Уровень импортонезависимости России в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025. "И за десятилетний период удалось повысить уровень импортонезависимости с 43% до 70%", - сказал министр о российском нефтегазовом оборудовании. Алиханов добавил, что объем российского рынка нефтегазового машиностроения по итогам прошлого года составил 674 миллиарда рублей. "Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90% (доли импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании - ред.), но вот Александр Валерьевич (глава "Газпром нефти" Дюков - ред.) говорит о том, что и в конце 2027 года, можно уже этих цифр будет добиться. С удовольствием перевыполним эти планы", - отметил Алиханов.
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Газпром
Алиханов рассказал о росте импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании

Алиханов: импортозамещение нефтегазового оборудования выросло до 70% за 10 лет

ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Уровень импортонезависимости России в сфере нефтегазового оборудования за последние 10 лет вырос с 43% до 70%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
"И за десятилетний период удалось повысить уровень импортонезависимости с 43% до 70%", - сказал министр о российском нефтегазовом оборудовании.
Алиханов добавил, что объем российского рынка нефтегазового машиностроения по итогам прошлого года составил 674 миллиарда рублей.
"Мы не видим проблем с тем, чтобы к 2030 году достичь 90% (доли импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании - ред.), но вот Александр Валерьевич (глава "Газпром нефти" Дюков - ред.) говорит о том, что и в конце 2027 года, можно уже этих цифр будет добиться. С удовольствием перевыполним эти планы", - отметил Алиханов.
