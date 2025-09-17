https://ria.ru/20250917/aktsiya-2042450189.html

Торговые центры "МЕГА" и ФМБА России проведут "Дни здоровья"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская сеть торговых центров "МЕГА" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запустят в конце сентября совместную акцию "Дни здоровья в МЕГЕ", сообщает пресс-служба компании. В рамках акции на площадках 14 ТЦ "МЕГА" в 12 регионах присутствия компании будут работать специально оборудованные пункты диспансеризации, где посетители смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование. Кроме того, профилактические осмотры пройдут сотрудники ТЦ, персонал арендаторов, а также члены их семей. "Мы, как крупнейшая федеральная сеть, расширяем понятие безопасности для наших сотрудников, партнеров и посетителей по всей России: "Дни здоровья в МЕГЕ" – это удобная и быстрая диспансеризация в комфортной атмосфере с широкими возможностями наших торговых центров. Вместе с ФМБА России мы постарались сделать медобследование комплексным с максимальным спектром необходимых медицинских услуг включая высокотехнологичные. Также посетителям будет доступна уникальная опция – оценка психологического и эмоционального состояния при помощи специальной платформы с искусственным интеллектом", – пояснила генеральный директор сети торговых центров "МЕГА" Любовь Попова, ее слова цитирует пресс-служба. Федеральное медико-биологическое агентство уделяет большое внимание ранней диагностике и профилактике заболеваний. Совместно с торговыми центрами "МЕГА" специалисты ФМБА России создали формат, который помогает людям пройти важное обследование без дополнительных усилий. Такая практика повысит охват диспансеризации и станет примером удобного медицинского сервиса для населения. В состав комплексов диспансеризации входят портативные рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры, маммографы, электрокардиографы, тонометры артериального и внутриглазного давления и другая аппаратура. В торговых центрах сети в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях "Дни здоровья" пройдут с 19 по 21 сентября, а с 26 по 28 сентября – в ТЦ "МЕГА" в Самаре, Ростове-на-Дону, Адыгее, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Уфе. Для участия в диспансеризации достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Результаты будут доступны в личном кабинете на Госуслугах в течение 7–10 дней.

