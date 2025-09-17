https://ria.ru/20250917/aktsii-2042466904.html

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября - РИА Новости, 17.09.2025

Власти Франции задействуют бронетехнику на массовых акциях 18 сентября

Власти Франции задействуют бронетехнику, дроны и водометы для обеспечения порядка на массовых манифестациях 18 сентября, которые пройдут в знак протеста против... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T13:49:00+03:00

2025-09-17T13:49:00+03:00

2025-09-17T13:49:00+03:00

франция

европа

франсуа байру

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1cb31e23cf43ffd8555b4340b269cd1.jpg

ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Власти Франции задействуют бронетехнику, дроны и водометы для обеспечения порядка на массовых манифестациях 18 сентября, которые пройдут в знак протеста против мер жесткой экономии, заявил в среду и.о. главы французского МВД Брюно Ретайо. В четверг по всей Франции ожидаются многочисленные манифестации по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сферы образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Ожидается, что к демонстрациям присоединятся 800 тысяч человек. "Мы ответим путем массового задействования средств и предоставления четких указаний (правоохранителям – ред.)… Массовое задействование средств - это более 80 тысяч полицейских и жандармов, технические средства, такие как дроны, а также 24 машины Centaure. Это бронемашины национальной жандармерии, которые позволяют противостоять самым серьезным волнениям, беспорядкам и так далее. Мы также задействуем 10 водометов", - сказал Ретайо в эфире телеканала BFMTV. По словам министра, правоохранители также будут проводить обыски. В прошлую среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

https://ria.ru/20250914/frantsiya-2041896612.html

https://ria.ru/20250916/makron-2042187831.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, европа, франсуа байру, в мире