ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина одного из государств Северной Африки, осуществлявшего шпионаж по заданию Киева. ФСБ ранее сообщила, что по заданию украинских спецслужб злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации. На видео от ФСБ РФ показано, как оперативники ведут задержанного в наручниках, после чего увозят его на служебной машине.
