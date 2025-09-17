Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 17.09.2025
11:36 17.09.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже
происшествия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина одного из государств Северной Африки, осуществлявшего шпионаж по заданию Киева. ФСБ ранее сообщила, что по заданию украинских спецслужб злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации. На видео от ФСБ РФ показано, как оперативники ведут задержанного в наручниках, после чего увозят его на служебной машине.
Задержание в Астрахани украинского шпиона из Африки
Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина одного из государств Северной Африки, осуществлявшего шпионаж по заданию Киева.
ФСБ ранее сообщила, что по заданию украинских спецслужб злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации.
На видео от ФСБ РФ показано, как оперативники ведут задержанного в наручниках, после чего увозят его на служебной машине.
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
10 сентября, 11:49
 
