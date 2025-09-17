https://ria.ru/20250917/afrikanets-2042422869.html

ФСБ опубликовала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже

ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина одного из государств Северной Африки, осуществлявшего шпионаж по заданию Киева.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина одного из государств Северной Африки, осуществлявшего шпионаж по заданию Киева. ФСБ ранее сообщила, что по заданию украинских спецслужб злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации. На видео от ФСБ РФ показано, как оперативники ведут задержанного в наручниках, после чего увозят его на служебной машине.

Задержание в Астрахани украинского шпиона из Африки Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ. 2025-09-17T11:36 true PT0M32S

