Цена на золото достигла нового исторического максимума
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет на 1%, достигла нового исторического максимума, превысив 3 720 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась до 35,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 721,77 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.
