16.09.2025
02:09 16.09.2025
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Биржевая цена на золото растет на 1%, достигла нового исторического максимума, превысив 3 720 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.09.2025
экономика
золото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет на 1%, достигла нового исторического максимума, превысив 3 720 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась до 35,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 721,77 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.
экономика, золото
Экономика, Золото
Цена на золото достигла нового исторического максимума

Биржевая цена золота превысила 3 720 долларов за тройскую унцию

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет на 1%, достигла нового исторического максимума, превысив 3 720 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась до 35,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 721,77 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
5 сентября, 16:52
 
ЭкономикаЗолото
 
 
