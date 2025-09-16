https://ria.ru/20250916/zoloto-2042130197.html

Цена на золото достигла нового исторического максимума

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет на 1%, достигла нового исторического максимума, превысив 3 720 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась до 35,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,95%, до 3 721,77 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.

