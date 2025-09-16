Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом
Ослик Жорик. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ослик Жорик из зоны боевых действий обрел новый дом в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
"В начале сентября в филиал Московского зоопарка — Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — прибыл новый обитатель. Здесь поселился ослик Жорик, судьба которого связана с непростыми испытаниями", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой было невозможно.
Отмечается, что, несмотря на непростое прошлое, Жорик быстро осваивается в новых условиях. Он уже начал привыкать к зоологам и спокойно реагирует на новое окружение.
"История Жорика — напоминание о том, что забота и внимание способны изменить жизнь животного. Мы рады, что Московский зоопарк смог подарить ему новую главу, полную безопасности и заботы. Пока он живет в филиале в Великом Устюге, где проходит карантин и восстанавливается. После адаптации и обследований мы планируем перевезти его в Москву, на основную территорию зоопарка, где Жорик сможет стать любимцем наших гостей", — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
