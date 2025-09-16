Рейтинг@Mail.ru
Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом
Хорошие новости
 
09:11 16.09.2025 (обновлено: 13:14 16.09.2025)
Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом
Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом - РИА Новости, 16.09.2025
Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом
Ослик Жорик из зоны боевых действий обрел новый дом в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. РИА Новости, 16.09.2025
хорошие новости
общество
великий устюг
москва
дед мороз
светлана акулова
московский зоопарк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ослик Жорик из зоны боевых действий обрел новый дом в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. "В начале сентября в филиал Московского зоопарка — Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — прибыл новый обитатель. Здесь поселился ослик Жорик, судьба которого связана с непростыми испытаниями", — говорится в сообщении. Уточняется, что Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой было невозможно. Отмечается, что, несмотря на непростое прошлое, Жорик быстро осваивается в новых условиях. Он уже начал привыкать к зоологам и спокойно реагирует на новое окружение. "История Жорика — напоминание о том, что забота и внимание способны изменить жизнь животного. Мы рады, что Московский зоопарк смог подарить ему новую главу, полную безопасности и заботы. Пока он живет в филиале в Великом Устюге, где проходит карантин и восстанавливается. После адаптации и обследований мы планируем перевезти его в Москву, на основную территорию зоопарка, где Жорик сможет стать любимцем наших гостей", — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
общество, великий устюг, москва, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Великий Устюг, Москва, Дед Мороз, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом

Возивший снаряды на фронте ослик Жорик обрел новый дом в Великом Устюге

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ослик Жорик из зоны боевых действий обрел новый дом в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
"В начале сентября в филиал Московского зоопарка — Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — прибыл новый обитатель. Здесь поселился ослик Жорик, судьба которого связана с непростыми испытаниями", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой было невозможно.
Отмечается, что, несмотря на непростое прошлое, Жорик быстро осваивается в новых условиях. Он уже начал привыкать к зоологам и спокойно реагирует на новое окружение.
"История Жорика — напоминание о том, что забота и внимание способны изменить жизнь животного. Мы рады, что Московский зоопарк смог подарить ему новую главу, полную безопасности и заботы. Пока он живет в филиале в Великом Устюге, где проходит карантин и восстанавливается. После адаптации и обследований мы планируем перевезти его в Москву, на основную территорию зоопарка, где Жорик сможет стать любимцем наших гостей", — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Хорошие новости, Общество, Великий Устюг, Москва, Дед Мороз, Светлана Акулова, Московский зоопарк
 
 
