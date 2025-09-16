https://ria.ru/20250916/zhkkh-2042247841.html

Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону

Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону - РИА Новости, 16.09.2025

Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса к... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:38:00+03:00

2025-09-16T15:38:00+03:00

2025-09-16T15:38:00+03:00

тверская область

тверская область

игорь руденя

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042247604_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f964f5d53db0585d30aa29107ddf39de.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Тверской области необходимо обеспечить своевременный пуск тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы: по прогнозам в ближайшие дни начнется постепенное снижение температуры воздуха. Наша основная задача – сохранить тренд по сокращению числа технологических нарушений и отсутствию аварий на сетях в отопительный период. Ее решение возможно благодаря проведению своевременных ремонтов и подготовке муниципальных коммунальных сетей к зиме", – сказал Руденя. К предстоящему отопительному периоду ведется подготовка более 800 котельных, свыше 1,8 тысячи километров тепловых сетей, около 6 тысяч – водопроводных, порядка 2,3 тысячи километров – водоотведения, более 60 тысяч километров – электроснабжения. В муниципальных образованиях отремонтировано более 2 тысяч единиц оборудования котельных, свыше 60 километров тепловых сетей. Продолжилась реализация программы капитального ремонта. В этом году в нее вошло 18 объектов теплоэнергетики в 14 муниципалитетах. Это обновление сетей теплоснабжения в городе Твери, Андреапольском, Бежецком, Бельском, Ржевском, Селижаровском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Удомельском, Фировском округах, ремонт котельных – в Западнодвинском, Лихославльском округах, ЗАТО Солнечный. Кроме того, в 2025 году продолжено строительство новых объектов ТЭК. В этом сезоне к работе приступают 30 новых газовых котельных. Они созданы в Вышнем Волочке, Жарковском, Красном Холме, Максатихе, поселке Металлистов Калининского округа, Старице. Строятся котельные в Торжке и поселке Славный Торжокского округа. Подготовлен проект котельной "Затверецкая" в областном центре. Новые тепловые сети введены в Жарковском и Максатихе. Подготовлены к отопительному сезону социально значимые учреждения региона – образования, здравоохранения, соцзащиты, спорта, а также предприятия сфер промышленности, сельского хозяйства. Выполнены ремонты котельных, диагностика оборудования, гидравлические испытания и капремонт теплосетей. На заседании губернатор поставил ряд задач по обеспечению готовности к началу отопительного сезона многоквартирного фонда и социальных учреждений региона, повышению антитеррористической защищенности ключевых инфраструктурных объектов, организаций энергокомплекса. На сегодняшний день в Верхневолжье сформированы нормативные запасы топлива, областной резерв материально-технических ресурсов для устранения потенциальных нештатных ситуаций на объектах ЖКХ, в который входят мобильные котельные, генераторы, тепловые пушки, электрокабели и другое оснащение.

https://ria.ru/20250915/verkhnevolzhe-2042021607.html

https://ria.ru/20250910/tsfo-2041013177.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя, жкх