https://ria.ru/20250916/zhkkh-2042247841.html
Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону
Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону - РИА Новости, 16.09.2025
Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса к... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:38:00+03:00
2025-09-16T15:38:00+03:00
2025-09-16T15:38:00+03:00
тверская область
тверская область
игорь руденя
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042247604_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f964f5d53db0585d30aa29107ddf39de.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Тверской области необходимо обеспечить своевременный пуск тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы: по прогнозам в ближайшие дни начнется постепенное снижение температуры воздуха. Наша основная задача – сохранить тренд по сокращению числа технологических нарушений и отсутствию аварий на сетях в отопительный период. Ее решение возможно благодаря проведению своевременных ремонтов и подготовке муниципальных коммунальных сетей к зиме", – сказал Руденя. К предстоящему отопительному периоду ведется подготовка более 800 котельных, свыше 1,8 тысячи километров тепловых сетей, около 6 тысяч – водопроводных, порядка 2,3 тысячи километров – водоотведения, более 60 тысяч километров – электроснабжения. В муниципальных образованиях отремонтировано более 2 тысяч единиц оборудования котельных, свыше 60 километров тепловых сетей. Продолжилась реализация программы капитального ремонта. В этом году в нее вошло 18 объектов теплоэнергетики в 14 муниципалитетах. Это обновление сетей теплоснабжения в городе Твери, Андреапольском, Бежецком, Бельском, Ржевском, Селижаровском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Удомельском, Фировском округах, ремонт котельных – в Западнодвинском, Лихославльском округах, ЗАТО Солнечный. Кроме того, в 2025 году продолжено строительство новых объектов ТЭК. В этом сезоне к работе приступают 30 новых газовых котельных. Они созданы в Вышнем Волочке, Жарковском, Красном Холме, Максатихе, поселке Металлистов Калининского округа, Старице. Строятся котельные в Торжке и поселке Славный Торжокского округа. Подготовлен проект котельной "Затверецкая" в областном центре. Новые тепловые сети введены в Жарковском и Максатихе. Подготовлены к отопительному сезону социально значимые учреждения региона – образования, здравоохранения, соцзащиты, спорта, а также предприятия сфер промышленности, сельского хозяйства. Выполнены ремонты котельных, диагностика оборудования, гидравлические испытания и капремонт теплосетей. На заседании губернатор поставил ряд задач по обеспечению готовности к началу отопительного сезона многоквартирного фонда и социальных учреждений региона, повышению антитеррористической защищенности ключевых инфраструктурных объектов, организаций энергокомплекса. На сегодняшний день в Верхневолжье сформированы нормативные запасы топлива, областной резерв материально-технических ресурсов для устранения потенциальных нештатных ситуаций на объектах ЖКХ, в который входят мобильные котельные, генераторы, тепловые пушки, электрокабели и другое оснащение.
https://ria.ru/20250915/verkhnevolzhe-2042021607.html
https://ria.ru/20250910/tsfo-2041013177.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042247604_25:0:1117:819_1920x0_80_0_0_2b2bafd63b2eb549dd4e5889bdd42628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, жкх
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ
Власти Верхневолжья рассмотрели готовность ЖКХ к отопительному сезону
Правительство Тверской области рассмотрело готовность ЖКХ к отопительному сезону
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Тверской области необходимо обеспечить своевременный пуск тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы: по прогнозам в ближайшие дни начнется постепенное снижение температуры воздуха. Наша основная задача – сохранить тренд по сокращению числа технологических нарушений и отсутствию аварий на сетях в отопительный период. Ее решение возможно благодаря проведению своевременных ремонтов и подготовке муниципальных коммунальных сетей к зиме", – сказал Руденя.
К предстоящему отопительному периоду ведется подготовка более 800 котельных, свыше 1,8 тысячи километров тепловых сетей, около 6 тысяч – водопроводных, порядка 2,3 тысячи километров – водоотведения, более 60 тысяч километров – электроснабжения. В муниципальных образованиях отремонтировано более 2 тысяч единиц оборудования котельных, свыше 60 километров тепловых сетей.
Продолжилась реализация программы капитального ремонта. В этом году в нее вошло 18 объектов теплоэнергетики в 14 муниципалитетах. Это обновление сетей теплоснабжения в городе Твери, Андреапольском, Бежецком, Бельском, Ржевском, Селижаровском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Удомельском, Фировском округах, ремонт котельных – в Западнодвинском, Лихославльском округах, ЗАТО Солнечный.
Кроме того, в 2025 году продолжено строительство новых объектов ТЭК. В этом сезоне к работе приступают 30 новых газовых котельных. Они созданы в Вышнем Волочке, Жарковском, Красном Холме, Максатихе, поселке Металлистов Калининского округа, Старице. Строятся котельные в Торжке и поселке Славный Торжокского округа. Подготовлен проект котельной "Затверецкая" в областном центре. Новые тепловые сети введены в Жарковском и Максатихе.
Подготовлены к отопительному сезону социально значимые учреждения региона – образования, здравоохранения, соцзащиты, спорта, а также предприятия сфер промышленности, сельского хозяйства. Выполнены ремонты котельных, диагностика оборудования, гидравлические испытания и капремонт теплосетей.
На заседании губернатор поставил ряд задач по обеспечению готовности к началу отопительного сезона многоквартирного фонда и социальных учреждений региона, повышению антитеррористической защищенности ключевых инфраструктурных объектов, организаций энергокомплекса.
На сегодняшний день в Верхневолжье сформированы нормативные запасы топлива, областной резерв материально-технических ресурсов для устранения потенциальных нештатных ситуаций на объектах ЖКХ, в который входят мобильные котельные, генераторы, тепловые пушки, электрокабели и другое оснащение.