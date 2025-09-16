На Земле зафиксировали новую магнитную бурю
На Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1
Вспышка на солнце. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Новая магнитная буря уровня G1 зарегистрирована на Земле после небольшого перерыва, геомагнитная обстановка будет неспокойной еще два-три дня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Утром в понедельник в лаборатории сообщили о начале сильнейшей за три месяца магнитной бури. Так как событие произошло под воздействием корональной дыры, оно будет нестабильным и, скорее всего, состоящим из серии отдельных всплесков по несколько часов. Общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит четыре-шесть суток.
"На Земле после небольшого перерыва между 3:00 и 6:00 утра зарегистрирована новая магнитная буря уровня G1 (слабая). В настоящее время планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3, произошедших во время первого удара, больше не наблюдается", — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что текущий режим примерно соответствует первоначальному прогнозу, поэтому геомагнитная обстановка в ближайшие два-три дня будет такой же, пока Земля не покинет возмущенную область космического пространства.
