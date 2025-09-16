https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042279432.html

Зеленскому нужны новые советники, пишут СМИ

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Советники Владимира Зеленского утратили связь с реальностью, их следует заменить сотрудниками украинских аналитических центров и фондов, пишет журнал Foreign Policy. Как указывает издание, сомнения по поводу осознания Зеленским и его окружением реальности связаны с тем, что в последнее время они выступают за непопулярные среди жителей Украины меры. Журнал напоминает, в частности, о проектах введения уголовной ответственности за неподчинение приказам и дезертирство из рядов ВСУ и отмены независимости двух антикоррупционных ведомств. "Вопиющая ошибка в сфере борьбы с коррупцией продемонстрировала, что его (Зеленского - ред.) внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества", - говорится в публикации под названием "Зеленский теряет связь с реальностью". Как отмечается в статье, Зеленскому нужны новые советники. По мнению журнала, таковых можно найти в украинских аналитических центрах, фондах и общественных организациях. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

