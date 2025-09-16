Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042148422.html
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского - РИА Новости, 16.09.2025
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского
Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине, так как он представляет угрозу для страны и всего мира, заявил находящийся в Великобритании депутат... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:33:00+03:00
2025-09-16T07:33:00+03:00
в мире
украина
великобритания
киев
владимир зеленский
чарли кирк
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039766790_0:214:3070:1942_1920x0_80_0_0_2903d643b3d7279f64e1180fb752be9e.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине, так как он представляет угрозу для страны и всего мира, заявил находящийся в Великобритании депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.“Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. &lt;…&gt; Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек —угроза не только украинскому народу, но и всему миру!” — отметил он.При этом, как подчеркнул Дмитрук, и президента США Дональда Трампа, и его соратника Чарли Кирка на Украине называли “агентами Кремля”.Сторонника Трампа, консервативного политика и активиста Чарли Кирк смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html
https://ria.ru/20250916/svo-2042124940.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039766790_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f99c91a3048d0d783c13ea9948541800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, киев, владимир зеленский, чарли кирк, дональд трамп, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского

Депутат Рады Артем Дмитрук призвал освободить Украину от Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине, так как он представляет угрозу для страны и всего мира, заявил находящийся в Великобритании депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. <…> Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек —угроза не только украинскому народу, но и всему миру!” — отметил он.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
23 августа, 02:16
При этом, как подчеркнул Дмитрук, и президента США Дональда Трампа, и его соратника Чарли Кирка на Украине называли “агентами Кремля”.
Сторонника Трампа, консервативного политика и активиста Чарли Кирк смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Тысячи уже погибли": в Британии рассказали о катастрофе на СВО
00:50
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевВладимир ЗеленскийЧарли КиркДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала