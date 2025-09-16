https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042148422.html

Депутат Рады призвал освободить Украину от Зеленского

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине, так как он представляет угрозу для страны и всего мира, заявил находящийся в Великобритании депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.“Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. <…> Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек —угроза не только украинскому народу, но и всему миру!” — отметил он.При этом, как подчеркнул Дмитрук, и президента США Дональда Трампа, и его соратника Чарли Кирка на Украине называли “агентами Кремля”.Сторонника Трампа, консервативного политика и активиста Чарли Кирк смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

