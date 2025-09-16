Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ
Зеленский предупредил свою партию о трудных решениях в случае падения фронта ВСУ
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии.
"В офисе президента состоялась встреча с депутатами "Слуги народа", президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
Деталей о возможных решениях издание не приводит. Отмечается, что в текущих условиях Зеленский все еще рассчитывает на "нормальные условия" возможного соглашения об урегулировании конфликта, но в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинальным образом измениться.
В начале октября запланирована еще одна встреча Зеленского со "Слугами", ее повестка пока не публикуется.
Еще в мае украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности. Кроме того, по его словам, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации в ДНР, а ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается.
В российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что части ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.