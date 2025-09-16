Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/zelenskij-2042353739.html
Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ
Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ
Владимир Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:03:00+03:00
2025-09-16T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сумская область
харьковская область
владимир зеленский
игорь романенко
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии. "В офисе президента состоялась встреча с депутатами "Слуги народа", президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды". Деталей о возможных решениях издание не приводит. Отмечается, что в текущих условиях Зеленский все еще рассчитывает на "нормальные условия" возможного соглашения об урегулировании конфликта, но в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинальным образом измениться. В начале октября запланирована еще одна встреча Зеленского со "Слугами", ее повестка пока не публикуется. Еще в мае украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности. Кроме того, по его словам, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации в ДНР, а ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается. В российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что части ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html
https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042172782.html
донецкая народная республика
сумская область
харьковская область
донецкая народная республика, сумская область, харьковская область, владимир зеленский, игорь романенко, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Харьковская область, Владимир Зеленский, Игорь Романенко, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ

Зеленский предупредил свою партию о трудных решениях в случае падения фронта ВСУ

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в партии.
"В офисе президента состоялась встреча с депутатами "Слуги народа", президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинской правды".
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Вчера, 16:55
Деталей о возможных решениях издание не приводит. Отмечается, что в текущих условиях Зеленский все еще рассчитывает на "нормальные условия" возможного соглашения об урегулировании конфликта, но в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинальным образом измениться.
В начале октября запланирована еще одна встреча Зеленского со "Слугами", ее повестка пока не публикуется.
Еще в мае украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявлял, что вооруженные силы Украины оказались в тяжёлом положении на ряде направлений фронта, включая Сумскую область, новопавловское направление и районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности. Кроме того, по его словам, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации в ДНР, а ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается.
В российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что части ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСумская областьХарьковская областьВладимир ЗеленскийИгорь РоманенкоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
