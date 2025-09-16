Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 16.09.2025 (обновлено: 09:36 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/zarplaty-2042154575.html
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей - РИА Новости, 16.09.2025
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости допустил повышение зарплаты учителей по всей стране. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T02:40:00+03:00
2025-09-16T09:36:00+03:00
общество
владивосток
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874081094_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ee2b182ab144857e22ba8ba1fdfdf028.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости допустил повышение зарплаты учителей по всей стране."Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы", — сказал он на полях Восточного экономического форума.По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд следят, чтобы средний уровень выплат педагогам не был ниже средней зарплаты по регионам."Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, — растет зарплата учителя", — добавил министр.В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году, а с 2027-го внедрить ее во всех образовательных организациях.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250913/uchitelya-2041589175.html
https://ria.ru/20250730/uchitelya-2032252638.html
https://ria.ru/20250831/podarki-2038678741.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874081094_186:0:1963:1333_1920x0_80_0_0_5cc36888d89900dc1fc6a02cf47ffe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, дальневосточный федеральный университет
Общество, Владивосток, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Дальневосточный федеральный университет

Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГлава Минпросвещения Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости допустил повышение зарплаты учителей по всей стране.
"Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы", — сказал он на полях Восточного экономического форума.
Ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Минпросвещения рассказали о единых критериях начисления зарплаты учителям
13 сентября, 02:43
По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд следят, чтобы средний уровень выплат педагогам не был ниже средней зарплаты по регионам.
"Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, — растет зарплата учителя", — добавил министр.
Учитель в классе школы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату
30 июля, 01:51
В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году, а с 2027-го внедрить ее во всех образовательных организациях.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса ДВФУ. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям
31 августа, 16:59
 
ОбществоВладивостокСергей КравцовДмитрий ЧернышенкоДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала