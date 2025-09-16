Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанесли удар по объектам "противника" на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
21:16 16.09.2025
Су-34 нанесли удар по объектам "противника" на учениях "Запад-2025"
Самолеты Су-34 нанесли групповой удар по объектам "противника" в ходе основного этапа "Запада-2025" на полигоне Мулино, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
учения "запад-2025"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолеты Су-34 нанесли групповой удар по объектам "противника" в ходе основного этапа "Запада-2025" на полигоне Мулино, сообщили в Минобороны РФ. "Многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли групповой удар по объектам, находящимся в глубине обороны противника, в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился с высоты 11 тысяч метров на дальности до 60 километров от цели с применением осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-250-270.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, учения "запад-2025"
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Учения "Запад-2025"
Су-34 нанесли удар по объектам "противника" на учениях "Запад-2025"

Су-34 нанесли групповой удар по объектам противника на учениях "Запад-2025"

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолеты Су-34 нанесли групповой удар по объектам "противника" в ходе основного этапа "Запада-2025" на полигоне Мулино, сообщили в Минобороны РФ.
"Многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли групповой удар по объектам, находящимся в глубине обороны противника, в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился с высоты 11 тысяч метров на дальности до 60 километров от цели с применением осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-250-270.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Посол России в Минске отметил нездоровую шумиху вокруг учений "Запад-2025"
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34Учения "Запад-2025"
 
 
