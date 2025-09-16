https://ria.ru/20250916/zapad-2042344411.html
Су-34 нанесли удар по объектам "противника" на учениях "Запад-2025"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолеты Су-34 нанесли групповой удар по объектам "противника" в ходе основного этапа "Запада-2025" на полигоне Мулино, сообщили в Минобороны РФ. "Многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли групповой удар по объектам, находящимся в глубине обороны противника, в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился с высоты 11 тысяч метров на дальности до 60 километров от цели с применением осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-250-270.
