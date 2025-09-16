https://ria.ru/20250916/zapad-2042313369.html

В учениях "Запад" участвуют около 60 тысяч военных России и Белоруссии

безопасность

россия

белоруссия

нижегородская область

учения "запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В российско-белорусском совместном стратегическом учении "Запад-2025" участвуют более 50 тысяч военных на территории РФ и до 7 тысяч военных в Белоруссии, говорится в справочных материалах к практическому этапу учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Основной, наиболее интенсивный этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино". "Всего к участию в совместном стратегическом учении "Запад-2025" привлекается: на территории Российской Федерации - свыше 50 тысяч военнослужащих, более 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения; на территории Республики Беларусь - до 7 тысяч военнослужащих, из них более 1,2 тысячи из состава российской составляющей региональной группировки войск (сил)", - отмечается в справочных материалах.

россия

белоруссия

нижегородская область

2025

Новости

безопасность, россия, белоруссия, нижегородская область, учения "запад-2025"