https://ria.ru/20250916/zapad-2042313369.html
В учениях "Запад" участвуют около 60 тысяч военных России и Белоруссии
В учениях "Запад" участвуют около 60 тысяч военных России и Белоруссии - РИА Новости, 16.09.2025
В учениях "Запад" участвуют около 60 тысяч военных России и Белоруссии
В российско-белорусском совместном стратегическом учении "Запад-2025" участвуют более 50 тысяч военных на территории РФ и до 7 тысяч военных в Белоруссии,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:41:00+03:00
2025-09-16T18:41:00+03:00
2025-09-16T18:41:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
нижегородская область
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042254899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c22f5668209c401758d7389609095bf3.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В российско-белорусском совместном стратегическом учении "Запад-2025" участвуют более 50 тысяч военных на территории РФ и до 7 тысяч военных в Белоруссии, говорится в справочных материалах к практическому этапу учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Основной, наиболее интенсивный этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино". "Всего к участию в совместном стратегическом учении "Запад-2025" привлекается: на территории Российской Федерации - свыше 50 тысяч военнослужащих, более 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения; на территории Республики Беларусь - до 7 тысяч военнослужащих, из них более 1,2 тысячи из состава российской составляющей региональной группировки войск (сил)", - отмечается в справочных материалах.
https://ria.ru/20250916/putin-2042310538.html
россия
белоруссия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042254899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f49e7854f1c5f412311734526b7432f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, нижегородская область, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Белоруссия, Нижегородская область, Учения "Запад-2025"
В учениях "Запад" участвуют около 60 тысяч военных России и Белоруссии
В учениях "Запад" участвуют более 50 тысяч военных из РФ и 7 тысяч из Белоруссии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В российско-белорусском совместном стратегическом учении "Запад-2025" участвуют более 50 тысяч военных на территории РФ и до 7 тысяч военных в Белоруссии, говорится в справочных материалах к практическому этапу учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
Основной, наиболее интенсивный этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино".
"Всего к участию в совместном стратегическом учении "Запад-2025" привлекается: на территории Российской Федерации - свыше 50 тысяч военнослужащих, более 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения; на территории Республики Беларусь - до 7 тысяч военнослужащих, из них более 1,2 тысячи из состава российской составляющей региональной группировки войск (сил)", - отмечается в справочных материалах.