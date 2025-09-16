Рейтинг@Mail.ru
Основной этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025
18:42 16.09.2025 (обновлено: 18:43 16.09.2025)
Основной этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино"
нижегородская область
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основной, наиболее интенсивный этап российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, говорится в справочных материалах к этому этапу учения. "Основной, наиболее интенсивный этап практических действий войск (сил) пройдет в Нижегородской области на полигоне "Мулино" 333-го Центра боевой подготовки (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского флота) Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации", - указывается в в справочных материалах. Отмечается, что главными особенностями основного этапа учения стали массирование применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьбы с беспилотниками противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции. "За основным этапом учения на полигоне "Мулино" будут наблюдать более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств", - говорится в справочных материалах.
нижегородская область
Новости
ru-RU
нижегородская область, учения "запад-2025"
Нижегородская область, Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / Виктор Толочко
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основной, наиболее интенсивный этап российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, говорится в справочных материалах к этому этапу учения.
"Основной, наиболее интенсивный этап практических действий войск (сил) пройдет в Нижегородской области на полигоне "Мулино" 333-го Центра боевой подготовки (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского флота) Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации", - указывается в в справочных материалах.
Отмечается, что главными особенностями основного этапа учения стали массирование применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьбы с беспилотниками противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции.
"За основным этапом учения на полигоне "Мулино" будут наблюдать более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств", - говорится в справочных материалах.
Нижегородская область
Учения "Запад-2025"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
