Основной этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основной, наиболее интенсивный этап российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, говорится в справочных материалах к этому этапу учения. "Основной, наиболее интенсивный этап практических действий войск (сил) пройдет в Нижегородской области на полигоне "Мулино" 333-го Центра боевой подготовки (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского флота) Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации", - указывается в в справочных материалах. Отмечается, что главными особенностями основного этапа учения стали массирование применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьбы с беспилотниками противника различными средствами; эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции. "За основным этапом учения на полигоне "Мулино" будут наблюдать более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств", - говорится в справочных материалах.

