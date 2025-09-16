https://ria.ru/20250916/zaes-2042253643.html
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы объектам инфраструктуры
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы объектам инфраструктуры - РИА Новости, 16.09.2025
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы объектам инфраструктуры
Угрозы основным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС на фоне обстрела ВСУ в настоящее время нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории в... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Угрозы основным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС на фоне обстрела ВСУ в настоящее время нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС. Во вторник на станции заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел в районе расположения топливных складов, в результате чего загорелась сухая растительность, от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом около 400 метров. "Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет. Важно отметить, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы", - говорится в Telegram-канале станции.
