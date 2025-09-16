Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы объектам инфраструктуры - РИА Новости, 16.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 16.09.2025
На ЗАЭС заявили об отсутствии угрозы объектам инфраструктуры
Угрозы основным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС на фоне обстрела ВСУ в настоящее время нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории в... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Угрозы основным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС на фоне обстрела ВСУ в настоящее время нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС. Во вторник на станции заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел в районе расположения топливных складов, в результате чего загорелась сухая растительность, от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом около 400 метров. "Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет. Важно отметить, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы", - говорится в Telegram-канале станции.
Угрозы объектам ЗАЭС на фоне обстрела ВСУ пока нет, радиационный фон в норме

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Угрозы основным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС на фоне обстрела ВСУ в настоящее время нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Во вторник на станции заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел в районе расположения топливных складов, в результате чего загорелась сухая растительность, от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом около 400 метров.
"Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет. Важно отметить, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы", - говорится в Telegram-канале станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
