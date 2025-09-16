Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке наркотиков - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/zaderzhanie-2042160332.html
В ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке наркотиков
В ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке наркотиков - РИА Новости, 16.09.2025
В ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке наркотиков
Мужчину, перевозившего почти 2 килограмма синтетического психостимулирующего наркотика, задержали в ЛНР, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T09:35:00+03:00
2025-09-16T09:35:00+03:00
луганская народная республика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчину, перевозившего почти 2 килограмма синтетического психостимулирующего наркотика, задержали в ЛНР, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации межрегионального канала поставок в ЛНР наркотических средств в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что житель ЛНР, используя транспортное средство, доставил из Московской области 1,997 килограмма наркотического средства (а-PVP) для последующего сбыта на территории регионов Донбасса. "Злоумышленник задержан сотрудниками Управления. В его отношении возбуждено уголовное дело", - уточили в УФСБ по ЛНР.
https://ria.ru/20250520/rossija-2018019299.html
https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, общество
Луганская Народная Республика, Россия, Общество
В ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке наркотиков

ФСБ: в ЛНР задержали мужчину по обвинению в перевозке почти 2 кг наркотиков

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчину, перевозившего почти 2 килограмма синтетического психостимулирующего наркотика, задержали в ЛНР, заявили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации межрегионального канала поставок в ЛНР наркотических средств в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве.
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
20 мая, 11:48
Уточняется, что житель ЛНР, используя транспортное средство, доставил из Московской области 1,997 килограмма наркотического средства (а-PVP) для последующего сбыта на территории регионов Донбасса.
"Злоумышленник задержан сотрудниками Управления. В его отношении возбуждено уголовное дело", - уточили в УФСБ по ЛНР.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Петербурге арестовали стримера Эль Капитана по делу о наркотиках
14 июня, 21:29
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала