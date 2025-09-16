https://ria.ru/20250916/zabaykale-2042224586.html

Выжившие при падении вездехода в Забайкалье ночью искали связь

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека, спасшиеся из вездехода, упавшего в озеро Амудисы в Забайкальском крае, предварительно, в понедельник, на следующий день смогли найти связь и сообщить о происшествии, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Выжившие граждане 16 сентября добрались до места связи и сообщили о произошедшем. Организованы поисково-спасательные работы", - сообщил собеседник агентства, добавив, что сам инцидент, предварительно, произошёл в понедельник, 15 сентября.

