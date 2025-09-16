Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/yemen-2042270474.html
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац - РИА Новости, 16.09.2025
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац
Израиль атаковал йеменский порт Ходейда с целью сохранения морской и воздушной блокады йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и продолжит наносить удары по... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:56:00+03:00
2025-09-16T16:56:00+03:00
в мире
ходейда (город)
израиль
йемен
исраэль кац
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_2478d982955a0d6677536ddb74114b7c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израиль атаковал йеменский порт Ходейда с целью сохранения морской и воздушной блокады йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и продолжит наносить удары по их инфраструктуре в ответ на любое нападение, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "ВВС атаковали порт Ходейда в Йемене, чтобы обеспечить продолжение морской и воздушной блокады террористической организации хуситов. Террористическая организация хуситов продолжит терпеть удары и платить высокую цену за любую попытку нападения на Государство Израиль", - написал Кац в социальной сети X. Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла".
https://ria.ru/20250916/izrail-2042266341.html
ходейда (город)
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_34:0:2709:2006_1920x0_80_0_0_2f2c826e62229d8b24a91dceafc81f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ходейда (город), израиль, йемен, исраэль кац, ансар алла
В мире, Ходейда (город), Израиль, Йемен, Исраэль Кац, Ансар Алла
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац

Кац: ЦАХАЛ атаковала Ходейду для сохранения морской блокады хуситов

© AP Photo / Maya LevinИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израиль атаковал йеменский порт Ходейда с целью сохранения морской и воздушной блокады йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и продолжит наносить удары по их инфраструктуре в ответ на любое нападение, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"ВВС атаковали порт Ходейда в Йемене, чтобы обеспечить продолжение морской и воздушной блокады террористической организации хуситов. Террористическая организация хуситов продолжит терпеть удары и платить высокую цену за любую попытку нападения на Государство Израиль", - написал Кац в социальной сети X.
Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла".
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемене
Вчера, 16:39
 
В миреХодейда (город)ИзраильЙеменИсраэль КацАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала