Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац
2025-09-16T16:56:00+03:00
в мире
ходейда (город)
израиль
йемен
исраэль кац
ансар алла
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израиль атаковал йеменский порт Ходейда с целью сохранения морской и воздушной блокады йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и продолжит наносить удары по их инфраструктуре в ответ на любое нападение, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "ВВС атаковали порт Ходейда в Йемене, чтобы обеспечить продолжение морской и воздушной блокады террористической организации хуситов. Террористическая организация хуситов продолжит терпеть удары и платить высокую цену за любую попытку нападения на Государство Израиль", - написал Кац в социальной сети X. Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла".
ходейда (город)
израиль
йемен
