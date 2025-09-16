https://ria.ru/20250916/yemen-2042270474.html

Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац

Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац - РИА Новости, 16.09.2025

Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац

Израиль атаковал йеменский порт Ходейда с целью сохранения морской и воздушной блокады йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и продолжит наносить удары по... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:56:00+03:00

2025-09-16T16:56:00+03:00

2025-09-16T16:56:00+03:00

в мире

ходейда (город)

израиль

йемен

исраэль кац

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036441219_0:204:3010:1897_1920x0_80_0_0_2478d982955a0d6677536ddb74114b7c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израиль атаковал йеменский порт Ходейда с целью сохранения морской и воздушной блокады йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и продолжит наносить удары по их инфраструктуре в ответ на любое нападение, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. "ВВС атаковали порт Ходейда в Йемене, чтобы обеспечить продолжение морской и воздушной блокады террористической организации хуситов. Террористическая организация хуситов продолжит терпеть удары и платить высокую цену за любую попытку нападения на Государство Израиль", - написал Кац в социальной сети X. Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла".

https://ria.ru/20250916/izrail-2042266341.html

ходейда (город)

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ходейда (город), израиль, йемен, исраэль кац, ансар алла