В Сумах прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T02:52:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Следом за этим телеканал сообщил о еще одном взрыве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

