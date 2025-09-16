Почти 8 тысяч выпускников Смоленской области поступили в ссузы и вузы

Рейтинг@Mail.ru
Смоленская область
 
13:12 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В новом учебном году почти 8 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов Смоленской области стали студентами вузов и ссузов, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Мы наблюдаем за успехами наших ребят, так как заинтересованы, чтобы молодые люди после учебы пришли работать на наши предприятия и в учреждения. В этой работе активно участвуют главы муниципальных образований. Обсудили с ними результаты приемной кампании в образовательные учреждения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Преимущественно выбрали для поступления вузы и ссузы Смоленской области выпускники Кардымовского, Ершичского, Глинковского, Монастырщинского, Хиславичского, Духовщинского и Починковского муниципальных округов.
Он напомнил, что ряд колледжей и техникумов продолжает набор студентов до 25 ноября. Это важно для тех, кто решит поступать на программы СПО после пересдачи госэкзаменов. Документы принимают Козловский многопрофильный аграрный колледж, Рославльский многопрофильный колледж, Починковский индустриально-технологический техникум, Ярцевский индустриальный техникум, Вяземская академия технологий и транспорта, Гагаринский многопрофильный колледж, Верхнеднепровский технологический техникум, Смоленская областная технологическая академия.
"Мы постоянно совершенствуем меры поддержки студентов, в том числе целевиков. С 1 сентября повысили стипендии. Поручил главам активно работать с будущими профессионалами и молодыми специалистами. Необходимо заботиться о том, чтобы жить и работать в наших муниципалитетах им было комфортно и интересно", - подчеркнул Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Пять партий вошли в горсовет Смоленска, большинство мандатов у ЕР
15 сентября, 20:45
 
Смоленская область
 
 
