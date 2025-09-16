https://ria.ru/20250916/vsu-2042164007.html

ВС России уничтожили квадроцикл ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили квадроцикл и пикап ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2025

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили квадроцикл и пикап ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл противника на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что автомобиль ВСУ был уничтожен ударом дрона-камикадзе, а квадроцикл поразили сбросом с беспилотника.

