ВС России уничтожили квадроцикл ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили квадроцикл ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 16.09.2025
ВС России уничтожили квадроцикл ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили квадроцикл и пикап ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили квадроцикл и пикап ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл противника на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что автомобиль ВСУ был уничтожен ударом дрона-камикадзе, а квадроцикл поразили сбросом с беспилотника.
