При ударе ВСУ в Херсонской области пострадала девушка
При ударе ВСУ в Херсонской области пострадала девушка
2025-09-16T09:31:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 16 сен - РИА Новости. Девушка в Горностаевке Херсонской области пострадала в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю, всего за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В Горностаевке пострадала девушка в результате атаки вражеского FPV-дрона на автомобиль. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 76 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 14 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 107 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
