https://ria.ru/20250916/vsu-2042159750.html

При ударе ВСУ в Херсонской области пострадала девушка

При ударе ВСУ в Херсонской области пострадала девушка - РИА Новости, 16.09.2025

При ударе ВСУ в Херсонской области пострадала девушка

Девушка в Горностаевке Херсонской области пострадала в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю, всего за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T09:31:00+03:00

2025-09-16T09:31:00+03:00

2025-09-16T09:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

днепр (река)

каховка

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

ГЕНИЧЕСК, 16 сен - РИА Новости. Девушка в Горностаевке Херсонской области пострадала в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю, всего за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "В Горностаевке пострадала девушка в результате атаки вражеского FPV-дрона на автомобиль. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 76 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 14 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 107 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (река), каховка, происшествия