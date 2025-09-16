Один рейс поезда на ВСМ будет заменять не менее пяти авиационных

https://ria.ru/20250916/vsm-2042266705.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один рейс поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) заменяет не менее пяти авиарейсов, это позволяет высвобождать емкости на другие направления, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин. Там отмечается, что вложение одного рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях, а деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы. "Есть и экологические эффекты. Происходит замещение пассажирского автомобильного транспорта и авиации. Один рейс ВСМ заменяет не менее пяти авиарейсов, что позволяет высвобождать емкости на другие направления", - говорится в материалах. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250916/vsm-2042256367.html
ВСМ позволит высвобождать емкости на другие направления
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Один рейс поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) заменяет не менее пяти авиарейсов, это позволяет высвобождать емкости на другие направления, говорится в материалах к стратегической сессии, которую провел глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Там отмечается, что вложение одного рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях, а деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы.
"Есть и экологические эффекты. Происходит замещение пассажирского автомобильного транспорта и авиации. Один рейс ВСМ заменяет не менее пяти авиарейсов, что позволяет высвобождать емкости на другие направления", - говорится в материалах.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России
таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой
и Петербургом
. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.