Воробьев поблагодарил Инну Волкову за работу на посту главы Электростали
2025-09-16T20:55:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Инну Волкову за добросовестную работу на посту главы городского округа Электросталь, на текущий момент Волкова приняла решение сложить свои полномочия. "Вы почти пять лет возглавляли Электросталь, и всегда было очевидно, что вы - настоящий руководитель. Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, всем нашим общественным организациям", – сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, Волкова, руководившая муниципалитетом с 2020 года, приняла решение сложить свои полномочия. Это связано с ее избранием в Совет депутатов городского округа на прошедших выборах, на которых она выдвигала свою кандидатуру.
