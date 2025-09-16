https://ria.ru/20250916/volodin-2042270294.html

Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы

Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы - РИА Новости, 16.09.2025

Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы

Тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Коллеги, на контроле у нас остается тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Это вопрос, которому мы посвятили много времени... Эти и другие вопросы у нас составят основу осенней сессии", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы. Он уточнил, что по данной теме были приняты 21 закон, 17 из которых инициированы депутатами Госдумы. "Они (законы - ред.) показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства", - отметил председатель Госдумы.

