16.09.2025
16:55 16.09.2025
Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы
Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы - РИА Новости, 16.09.2025
Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы
Тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2025-09-16T16:55:00+03:00
2025-09-16T16:55:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
россия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Коллеги, на контроле у нас остается тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Это вопрос, которому мы посвятили много времени... Эти и другие вопросы у нас составят основу осенней сессии", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы. Он уточнил, что по данной теме были приняты 21 закон, 17 из которых инициированы депутатами Госдумы. "Они (законы - ред.) показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства", - отметил председатель Госдумы.
россия
вячеслав володин, госдума рф, общество, россия
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Россия
Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы

Володин: борьба с миграцией станет основной темой осенней сессии Госдумы

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Коллеги, на контроле у нас остается тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Это вопрос, которому мы посвятили много времени... Эти и другие вопросы у нас составят основу осенней сессии", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы.
Он уточнил, что по данной теме были приняты 21 закон, 17 из которых инициированы депутатами Госдумы.
"Они (законы - ред.) показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства", - отметил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Володин рассказал о принятых законах в сфере миграционной политики
19 августа, 08:44
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФОбществоРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала