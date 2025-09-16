https://ria.ru/20250916/volodin-2042226500.html

Володин рассказал о поддержке участников СВО

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поддержка участников СВО остается одним из ключевых приоритетов Госдумы, на рассмотрении находятся 27 законопроектов на эту тему, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Мы все с вами разные, представляем различные политические фракции, но, несмотря на это, делаем все для того, чтобы принимались эффективные решения. И в первую очередь были обеспечены всем необходимым участники специальной военной операции, их семьи. Для нас это, также как и ранее, один из ключевых приоритетов", - сказал Володин в ходе выступления. Он отметил, что на рассмотрении Госдумы находится 27 законопроектов по этой теме, всего с 2022 года принято 139 законов. "Мы сформировали с вами систему, она постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений", - добавил председатель ГД. Володин уточнил, что при этом инициативы, которые находятся на рассмотрении, связаны с предоставлением дополнительных возможностей для получения образования военнослужащими, расширение социальных гарантий. "Мы обязательно их на ближайших заседания постараемся рассмотреть и принять, чтобы это были нормы закона", - подчеркнул он.

