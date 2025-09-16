Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 16.09.2025
04:28 16.09.2025 (обновлено: 07:57 16.09.2025)
Во Владивостоке прогремела серия взрывов
Во Владивостоке произошла серия взрывов у административных сооружений, передает краевое правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Во Владивостоке произошла серия взрывов у административных сооружений, передает краевое правительство в Telegram-канале."Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования", — говорится в публикации. При этом никто не пострадал, но транспортные средства получили небольшие повреждения.Подчеркивается, что угрозы населению нет. Власти выполняют комплекс мер по обеспечению безопасности.
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Во Владивостоке произошла серия взрывов у административных сооружений, передает краевое правительство в Telegram-канале.

Утром во вторник в районе у въезда в поселок Щитовая скопилась техника экстренных служб.

"Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования", — говорится в публикации.
При этом никто не пострадал, но транспортные средства получили небольшие повреждения.
Подчеркивается, что угрозы населению нет. Власти выполняют комплекс мер по обеспечению безопасности.
