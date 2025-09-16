https://ria.ru/20250916/vladivostok-2042137155.html
Во Владивостоке прогремела серия взрывов
2025-09-16T04:28:00+03:00
происшествия
приморский край
владивосток
взрыв
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен — РИА Новости. Во Владивостоке произошла серия взрывов у административных сооружений, передает краевое правительство в Telegram-канале."Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где, в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования", — говорится в публикации. При этом никто не пострадал, но транспортные средства получили небольшие повреждения.Подчеркивается, что угрозы населению нет. Власти выполняют комплекс мер по обеспечению безопасности.
приморский край
владивосток
