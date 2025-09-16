https://ria.ru/20250916/vizy-2042188974.html
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян
Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews."(Греция. — Прим. ред.) отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма", — говорится в публикации.По данным СМИ, вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия.На прошлой неделе издание Euractiv сообщило, что ЕС может ужесточить требования по выдаче виз в рамках новых санкций против Москвы.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.
