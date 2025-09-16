Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян
12:01 16.09.2025 (обновлено: 12:40 16.09.2025)
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян - РИА Новости, 16.09.2025
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян
Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews."(Греция. — Прим. ред.) отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма", — говорится в публикации.По данным СМИ, вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия.На прошлой неделе издание Euractiv сообщило, что ЕС может ужесточить требования по выдаче виз в рамках новых санкций против Москвы.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.
СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян

Pronews: пять стран ЕС не позволили ограничить выдачу россиянам шенгенских виз

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews.
"(Греция. — Прим. ред.) отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма", — говорится в публикации.
По данным СМИ, вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия.
На прошлой неделе издание Euractiv сообщило, что ЕС может ужесточить требования по выдаче виз в рамках новых санкций против Москвы.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.

ЕС долго не мог согласовать 18-й пакет санкций. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, они опасались последствий запрета на поставки энергоносителей из России.

Заголовок открываемого материала