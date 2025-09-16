https://ria.ru/20250916/vizy-2042188974.html

СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян

СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян - РИА Новости, 16.09.2025

СМИ узнали о демарше пяти стран ЕС из-за попытки Брюсселя наказать россиян

Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:01:00+03:00

2025-09-16T12:01:00+03:00

2025-09-16T12:40:00+03:00

в мире

россия

венгрия

греция

евросоюз

испания

италия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза заблокировали инициативу ограничить выдачу виз россиянам, пишет портал Pronews."(Греция. — Прим. ред.) отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма", — говорится в публикации.По данным СМИ, вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия.На прошлой неделе издание Euractiv сообщило, что ЕС может ужесточить требования по выдаче виз в рамках новых санкций против Москвы.Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала, комментируя подготовку 19-го пакета ограничений, что принимать новые меры становится все сложнее.

https://ria.ru/20250912/germanija-2041410712.html

https://ria.ru/20250915/viza-2042108127.html

россия

венгрия

греция

испания

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, венгрия, греция, евросоюз, испания, италия, франция, кайя каллас