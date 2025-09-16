https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума - РИА Новости, 16.09.2025
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума
Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, европейский экспорт за июль подскочил сразу на треть, достигнув 49,3 миллиона евро. Больше последний раз было в октябре прошлого года - 63,4 миллиона евро. Почти все крупнейшие поставщики из Евросоюза в июле нарастили свои продажи на российский рынок. Единственным исключением стала Польша, чей экспорт за месяц просел на 4% - до 8 миллионов евро. Главным экспортером оставалась Италия, которая увеличила отгрузки в 1,5 раза - до 21,1 миллиона евро. Латвия нарастила поставки на треть - до 9,9 миллиона евро, а Португалия - на пятую часть, до 4 миллионов евро. Поставки из Германии выросли за июль сразу в 1,6 раза, достигнув 2,85 миллиона евро. Наконец, Испания экспортировала на российский рынок вина на 1,2 миллиона евро, что на 10% больше уровня месяцем ранее.
