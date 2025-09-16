Рейтинг@Mail.ru
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума - РИА Новости, 16.09.2025
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума
Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T06:20:00+03:00
2025-09-16T06:20:00+03:00
экономика
россия
польша
италия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, европейский экспорт за июль подскочил сразу на треть, достигнув 49,3 миллиона евро. Больше последний раз было в октябре прошлого года - 63,4 миллиона евро. Почти все крупнейшие поставщики из Евросоюза в июле нарастили свои продажи на российский рынок. Единственным исключением стала Польша, чей экспорт за месяц просел на 4% - до 8 миллионов евро. Главным экспортером оставалась Италия, которая увеличила отгрузки в 1,5 раза - до 21,1 миллиона евро. Латвия нарастила поставки на треть - до 9,9 миллиона евро, а Португалия - на пятую часть, до 4 миллионов евро. Поставки из Германии выросли за июль сразу в 1,6 раза, достигнув 2,85 миллиона евро. Наконец, Испания экспортировала на российский рынок вина на 1,2 миллиона евро, что на 10% больше уровня месяцем ранее.
https://ria.ru/20250916/pivo-2042135354.html
https://ria.ru/20250914/rossija-2041779394.html
россия
польша
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, польша, италия, евростат
Экономика, Россия, Польша, Италия, Евростат
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума

ЕС увеличил экспорт вина в Россию до 49,3 миллиона евро

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, европейский экспорт за июль подскочил сразу на треть, достигнув 49,3 миллиона евро. Больше последний раз было в октябре прошлого года - 63,4 миллиона евро.
Пивоварня - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года
03:39
Почти все крупнейшие поставщики из Евросоюза в июле нарастили свои продажи на российский рынок. Единственным исключением стала Польша, чей экспорт за месяц просел на 4% - до 8 миллионов евро.
Главным экспортером оставалась Италия, которая увеличила отгрузки в 1,5 раза - до 21,1 миллиона евро. Латвия нарастила поставки на треть - до 9,9 миллиона евро, а Португалия - на пятую часть, до 4 миллионов евро. Поставки из Германии выросли за июль сразу в 1,6 раза, достигнув 2,85 миллиона евро. Наконец, Испания экспортировала на российский рынок вина на 1,2 миллиона евро, что на 10% больше уровня месяцем ранее.
Продавец расставляет на полках бутылки шампанского вина - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Россия сократила ввоз иностранного вина на треть
14 сентября, 08:17
 
ЭкономикаРоссияПольшаИталияЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала