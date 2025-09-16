https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html

Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума

Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума - РИА Новости, 16.09.2025

Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума

Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T06:20:00+03:00

2025-09-16T06:20:00+03:00

2025-09-16T06:20:00+03:00

экономика

россия

польша

италия

евростат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле увеличил экспорт вина в Россию до максимальных с октября прошлого года 49,3 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, европейский экспорт за июль подскочил сразу на треть, достигнув 49,3 миллиона евро. Больше последний раз было в октябре прошлого года - 63,4 миллиона евро. Почти все крупнейшие поставщики из Евросоюза в июле нарастили свои продажи на российский рынок. Единственным исключением стала Польша, чей экспорт за месяц просел на 4% - до 8 миллионов евро. Главным экспортером оставалась Италия, которая увеличила отгрузки в 1,5 раза - до 21,1 миллиона евро. Латвия нарастила поставки на треть - до 9,9 миллиона евро, а Португалия - на пятую часть, до 4 миллионов евро. Поставки из Германии выросли за июль сразу в 1,6 раза, достигнув 2,85 миллиона евро. Наконец, Испания экспортировала на российский рынок вина на 1,2 миллиона евро, что на 10% больше уровня месяцем ранее.

https://ria.ru/20250916/pivo-2042135354.html

https://ria.ru/20250914/rossija-2041779394.html

россия

польша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, польша, италия, евростат