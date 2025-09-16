Рейтинг@Mail.ru
Дыр в озоновом слое нет, заявил Вильфанд
06:02 16.09.2025
Дыр в озоновом слое нет, заявил Вильфанд
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Дыры" в озоновом слое не образуются в буквальном смысле, наблюдается лишь уменьшение концентрации озона, при этом ситуация постепенно улучшается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. "Наблюдается тенденция к сокращению повторяемости, интенсивности этих озоновых "дыр", которые заключаются в уменьшении концентрации (озона – ред.). "Дыр" как таковых нет, это просто уменьшение… На самом деле, эти исследования ведутся относительно недавно, и сказать, какая норма должна быть – тоже очень непросто", - сказал Вильфанд. По его словам, общая тенденция к улучшению состояния озонового слоя очевидна, хотя в отдельные годы учёные отмечают, что над некоторыми регионами "озоновые дыры" становятся более интенсивными. Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Дыры" в озоновом слое не образуются в буквальном смысле, наблюдается лишь уменьшение концентрации озона, при этом ситуация постепенно улучшается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
"Наблюдается тенденция к сокращению повторяемости, интенсивности этих озоновых "дыр", которые заключаются в уменьшении концентрации (озона – ред.). "Дыр" как таковых нет, это просто уменьшение… На самом деле, эти исследования ведутся относительно недавно, и сказать, какая норма должна быть – тоже очень непросто", - сказал Вильфанд.
По его словам, общая тенденция к улучшению состояния озонового слоя очевидна, хотя в отдельные годы учёные отмечают, что над некоторыми регионами "озоновые дыры" становятся более интенсивными.
Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.
