Дыр в озоновом слое нет, заявил Вильфанд
Вильфанд рассказал, что ситуация с концентрацией озона в атмосфере улучшается
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Дыры" в озоновом слое не образуются в буквальном смысле, наблюдается лишь уменьшение концентрации озона, при этом ситуация постепенно улучшается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
Вильфанд рассказал о восстановлении озонового слоя на Земле
16 сентября 2024, 03:06
"Наблюдается тенденция к сокращению повторяемости, интенсивности этих озоновых "дыр", которые заключаются в уменьшении концентрации (озона – ред.). "Дыр" как таковых нет, это просто уменьшение… На самом деле, эти исследования ведутся относительно недавно, и сказать, какая норма должна быть – тоже очень непросто", - сказал Вильфанд.
По его словам, общая тенденция к улучшению состояния озонового слоя очевидна, хотя в отдельные годы учёные отмечают, что над некоторыми регионами "озоновые дыры" становятся более интенсивными.
Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.
Мир успешно борется только с озоновыми дырами, заявил ученый
30 сентября 2023, 12:33