Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 16.09.2025 (обновлено: 12:53 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/vezdekhod-2042199936.html
В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли
В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли - РИА Новости, 16.09.2025
В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли
Пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:41:00+03:00
2025-09-16T12:53:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о затоплении вездехода в озере Амудисы Каларского муниципального округа. По предварительным данным, в вездеходе находилось девять геологов, четверо из них смогли самостоятельно выбраться. Судьба пяти человек не известна", - сказал собеседник агентства.По его словам, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса."Предположительно, пять человек утонули", - заключил собеседник агентства, добавив, что утонувший вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
https://ria.ru/20250816/dtp-2035789587.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли

В Забайкалье пять геологов утонули в вездеходе в озере Амудисы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о затоплении вездехода в озере Амудисы Каларского муниципального округа. По предварительным данным, в вездеходе находилось девять геологов, четверо из них смогли самостоятельно выбраться. Судьба пяти человек не известна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса.
"Предположительно, пять человек утонули", - заключил собеседник агентства, добавив, что утонувший вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
Автомобиль каршеринга упал в реку из-за ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
16 августа, 15:28
 
ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала