В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли
2025-09-16T12:41:00+03:00
2025-09-16T12:41:00+03:00
2025-09-16T12:53:00+03:00
происшествия
забайкальский край
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о затоплении вездехода в озере Амудисы Каларского муниципального округа. По предварительным данным, в вездеходе находилось девять геологов, четверо из них смогли самостоятельно выбраться. Судьба пяти человек не известна", - сказал собеседник агентства.По его словам, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса."Предположительно, пять человек утонули", - заключил собеседник агентства, добавив, что утонувший вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о затоплении вездехода в озере Амудисы Каларского муниципального округа. По предварительным данным, в вездеходе находилось девять геологов, четверо из них смогли самостоятельно выбраться. Судьба пяти человек не известна", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса.
"Предположительно, пять человек утонули", - заключил собеседник агентства, добавив, что утонувший вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".