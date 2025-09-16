В Забайкалье затонул вездеход, пять человек погибли

https://ria.ru/20250916/vezdekhod-2042199936.html

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о затоплении вездехода в озере Амудисы Каларского муниципального округа. По предварительным данным, в вездеходе находилось девять геологов, четверо из них смогли самостоятельно выбраться. Судьба пяти человек не известна", - сказал собеседник агентства.По его словам, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса."Предположительно, пять человек утонули", - заключил собеседник агентства, добавив, что утонувший вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".

