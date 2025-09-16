Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний - РИА Новости, 16.09.2025
16.09.2025
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний
Вьетнам ждет выхода на рынок российских фармкомпаний
экономика
вьетнам
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
россия
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный директор АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Сейчас уже четыре компании российские, фарм-гиганты, получили сертификацию: сертификат GMP по стандарту PIC/S. Теперь второй шаг идет: досье лекарственных препаратов. Оно тоже очень сильно отличается, российские и всемирные стандарты... Я думаю, в очень ближайшее время... Уже в 2026 году первые... регистрационные номера ряда компаний уже будут утверждены", - ответил Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос агентства, когда первые российские фармацевтические компании смогут выйти на вьетнамский рынок. Сертификат GMP предполагает соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Нгуен Вьет Кхоа пояснил, что получению сертификата российскими компаниями предшествовала большая работа. "Мы два года продвигали, проводили работу, чтобы российские GMP утвердили во Вьетнаме, потому что (российский - ред.) стандарт ГОСТ и стандарт GMP (Всемирной организации здравоохранения - ред.) - они отличаются. Очень долго утверждали", - уточнил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
вьетнам
владивосток
россия
экономика, вьетнам, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, россия
Экономика, Вьетнам, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Россия
© Fotolia / cat_111Таблетки
© Fotolia / cat_111
Таблетки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Вьетнам ждет выхода на рынок первых четырех крупных российских фармацевтических компаний в 2026 году, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил генеральный директор АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа.
"Сейчас уже четыре компании российские, фарм-гиганты, получили сертификацию: сертификат GMP по стандарту PIC/S. Теперь второй шаг идет: досье лекарственных препаратов. Оно тоже очень сильно отличается, российские и всемирные стандарты... Я думаю, в очень ближайшее время... Уже в 2026 году первые... регистрационные номера ряда компаний уже будут утверждены", - ответил Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос агентства, когда первые российские фармацевтические компании смогут выйти на вьетнамский рынок.
Сертификат GMP предполагает соблюдение изготовителем лекарственных препаратов требований надлежащей производственной практики. Нгуен Вьет Кхоа пояснил, что получению сертификата российскими компаниями предшествовала большая работа.
"Мы два года продвигали, проводили работу, чтобы российские GMP утвердили во Вьетнаме, потому что (российский - ред.) стандарт ГОСТ и стандарт GMP (Всемирной организации здравоохранения - ред.) - они отличаются. Очень долго утверждали", - уточнил собеседник агентства.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаВьетнамВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Россия
 
 
